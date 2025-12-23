„Pandas – Chinas sanfte Riesen“ im spannenden „Universum“-Porträt

Wien (OTS) -

Mitten in den gewaltigen Berglandschaften Zentralchinas liegt einer der geheimnisvollsten Naturräume Asiens: der Große-Panda-Nationalpark. Mit einer Fläche von mehr als 27.000 Quadratkilometern, die Teile von drei chinesischen Provinzen umfasst, ist er das größte Schutzgebiet, das je für eine einzige Tierart geschaffen wurde. Er vereint 68 ehemalige Schutzgebiete und reicht in einige der unzugänglichsten Regionen des Landes. Doch dieses Naturparadies beherbergt weit mehr als seinen berühmtesten Bewohner. Die „Universum“-Neuproduktion „Pandas – Chinas sanfte Riesen“ von Zhou Wen (ORF-Bearbeitung: Heinz Leger) führt am Dienstag, dem 30. Dezember 2025, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON in ein wahrlich geheimnisvolles Tierreich, das man derart umfassend nur selten zu sehen bekommt.



Der Film begleitet Große Pandas durch ein Jahr voller Herausforderungen: von der Paarungszeit im Frühling über die Geburt ihrer winzigen Jungtiere bis hin zu den entscheidenden ersten Lebenswochen, in denen Fürsorge und Instinkt über das Überleben entscheiden. Er gibt seltene Einblicke, wie eng die Bindung zwischen Mutter und ihrem Nachwuchs ist, und wie verletzlich und gleichzeitig erstaunlich widerstandsfähig ein Panda-Baby in dieser bergigen Wildnis sein muss.



Doch die Pandas sind nicht die einzigen Bewohner dieser Wälder. Auch Goldstumpfnasen, Takine und der einst fast ausgestorbene Nipponibis teilen diesen Lebensraum. Als klassische Schirmart haben die Pandas dazu beigetragen, dass ganze Bergregionen unter Schutz gestellt wurden – ein Gewinn für all jene Arten, die hier im Verborgenen überdauert haben. Der Film öffnet ein Fenster in eine Welt, die sich nur selten zeigt. Er ist Zeugnis inniger Momente zwischen Mutter und Jungtier, erzählt von jahrtausendealten Wäldern, dramatischen Herausforderungen im Hochgebirge und den Menschen, die mit modernsten Methoden versuchen, das Überleben dieser Tiere langfristig zu sichern.



Mit spektakulären Landschaftsbildern, seltenen Tierbegegnungen und großer Nähe zu seinen Protagonisten erzählt diese „Universum“-Dokumentation die Geschichte eines Naturraums im Wandel – und einer Tierart, die mehr denn je für die Hoffnung steht, kostbare Wildnis zu bewahren.