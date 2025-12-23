ARBÖ: Ski-Weltcup am Wochenende sorgt am Semmering für Durchfahrtssperren und Stau

Wien (OTS) -

Am Samstag, 27.12.2025, und Sonntag, 28.12.2025, gastiert der FIS Ski-Weltcup der Damen bereits zum 16. Mal am Semmering auf dem Hirschenkogel. Auf dem Programm stehen ein Riesentorlauf am Samstag sowie ein Slalom am Sonntag. Mit dabei sind unter anderem die ÖSV-Stars Cornelia Hütter und Julia Scheib.

Über beide Renntage hinweg werden mehrere zehntausend Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Laut Einschätzung des ARBÖ wird dies gemeinsam mit dem Reiseverkehr zu teilweise langen Verzögerungen führen.

Rund um den Veranstaltungsort gelten an beiden Tagen umfangreiche Verkehrsmaßnahmen. Eine Durchfahrt für Pkw durch den Ort Semmering ist nicht möglich. Entlang der Semmering Schnellstraße (S6) sowie der Semmering Begleitstraße (B306) werden Großparkplätze eingerichtet. Von dort verkehren kostenlose Shuttlebusse zur Rennarena und nach Rennende wieder retour.

Die S6 bleibt grundsätzlich befahrbar, allerdings ist insbesondere im Bereich der Abfahrten zu den Park-&-Ride-Anlagen mit Wartezeiten und Kolonnenverkehr zu rechnen. Vor allem am Samstag- und Sonntagvormittag ist mit starkem Verkehrsaufkommen auf der S6 sowie auf den Zufahrten über Gloggnitz und Spital am Semmering zu rechnen.

Als Alternative empfiehlt sich die Anreise mit der Bahn. Bei den ÖBB-Railjets RJ 554, RJ 112, RJ 657, RJ 551 und RJ 113 werden am Samstag und Sonntag außerplanmäßige Halte am Semmering eingelegt.

Besucherinnen und Besucher sollten die Park-&-Ride-Angebote sowie die Shuttle- und Bahnverbindungen nutzen. Allen nicht skiinteressierten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern rät der ARBÖ-Informationsdienst, den Semmering an diesem Wochenende zu meiden und großräumig zu umfahren.

