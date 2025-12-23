  • 23.12.2025, 09:13:32
  • /
  • OTS0012

ARBÖ: Ski-Weltcup am Wochenende sorgt am Semmering für Durchfahrtssperren und Stau

Wien (OTS) - 

Am Samstag, 27.12.2025, und Sonntag, 28.12.2025, gastiert der FIS Ski-Weltcup der Damen bereits zum 16. Mal am Semmering auf dem Hirschenkogel. Auf dem Programm stehen ein Riesentorlauf am Samstag sowie ein Slalom am Sonntag. Mit dabei sind unter anderem die ÖSV-Stars Cornelia Hütter und Julia Scheib.

Über beide Renntage hinweg werden mehrere zehntausend Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Laut Einschätzung des ARBÖ wird dies gemeinsam mit dem Reiseverkehr zu teilweise langen Verzögerungen führen.

Rund um den Veranstaltungsort gelten an beiden Tagen umfangreiche Verkehrsmaßnahmen. Eine Durchfahrt für Pkw durch den Ort Semmering ist nicht möglich. Entlang der Semmering Schnellstraße (S6) sowie der Semmering Begleitstraße (B306) werden Großparkplätze eingerichtet. Von dort verkehren kostenlose Shuttlebusse zur Rennarena und nach Rennende wieder retour.

Die S6 bleibt grundsätzlich befahrbar, allerdings ist insbesondere im Bereich der Abfahrten zu den Park-&-Ride-Anlagen mit Wartezeiten und Kolonnenverkehr zu rechnen. Vor allem am Samstag- und Sonntagvormittag ist mit starkem Verkehrsaufkommen auf der S6 sowie auf den Zufahrten über Gloggnitz und Spital am Semmering zu rechnen.

Als Alternative empfiehlt sich die Anreise mit der Bahn. Bei den ÖBB-Railjets RJ 554, RJ 112, RJ 657, RJ 551 und RJ 113 werden am Samstag und Sonntag außerplanmäßige Halte am Semmering eingelegt.

Besucherinnen und Besucher sollten die Park-&-Ride-Angebote sowie die Shuttle- und Bahnverbindungen nutzen. Allen nicht skiinteressierten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern rät der ARBÖ-Informationsdienst, den Semmering an diesem Wochenende zu meiden und großräumig zu umfahren.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien, Informationsdienst
Telefon: 0043(0)50 123 123
E-Mail: id@arboe.at
Website: https://www.arboe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright