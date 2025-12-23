AutoScout24: Gebrauchtwagenpreise europaweit seit 2019 um 34 Prozent gestiegen – Österreich im Spitzenfeld

Wien (OTS) -

Der europäische Gebrauchtwagenmarkt zeigt sich zum Jahresende weitgehend stabil, allerdings auf einem historisch hohen Preisniveau. Ein Vergleich von fünf europäischen Ländern verdeutlicht: Während die Preise zuletzt nur geringfügig schwankten, liegen sie weiterhin deutlich über dem Niveau von 2019. Österreich nimmt dabei eine Spitzenposition ein. Das geht aus dem AutoScout24 Gebrauchtwagen-Preis-Index (AGPI) für das Gesamtjahr 2025 hervor. Europaweit liegt der durchschnittliche Gebrauchtwagenpreis 2025 bei 25.500 Euro. Im Vergleich zu 2024 (25.698 Euro) entspricht das einem Rückgang von -0,8 Prozent. Seit 2019 (19.025 Euro) ergibt sich jedoch europaweit ein Preisanstieg von 34 Prozent.

„Nach Jahren massiver Ausschläge durch Pandemie, Lieferengpässe, steigende Produktionskosten sowie geopolitische Krisen hat sich der Gebrauchtwagenmarkt wieder sichtbar beruhigt, aber auf sehr hohem Niveau. Der Gebrauchtwagennmarkt ist von den in allen Lebensbereichen hohen Preissteigerungen der vergangenen Jahre nicht verschont geblieben. Ein Grund für das vergleichsweise hohe Preisniveau bei Gebrauchtwagen in Österreich ist die anhaltend hohe Inflationsrate, die doppelt so hoch ist wie in der Eurozone. Die allgemeine Teuerung wirkt sich auch auf Mobilitätskosten und Fahrzeugpreise aus“, erläutert Nikolaus Menches, Country-Manager von AutoScout24 in Österreich.

Österreich an der Spitze des Ländervergleichs

In Österreich kostet ein Gebrauchtwagen im Jahr 2025 durchschnittlich 29.505 Euro. Gegenüber 2024 (29.543 Euro) entspricht das einem minimalen Rückgang von -0,1 Prozent und signalisiert eine weitgehende Stagnation. Im Langzeitvergleich zeigt sich jedoch die starke Preisentwicklung: Gegenüber 2019 (20.156 Euro) liegen die Durchschnittspreise um 46,4 Prozent höher. Damit zählt Österreich zu den teuersten Gebrauchtwagenmärkten im Vergleich, aber auch Belgien und die Niederlande verzeichnen ähnlich hohe Preissteigerungen von mehr als 40 Prozent.

Seitwärtsbewegung in den Benelux-Märkten

Belgien verzeichnet 2025 einen durchschnittlichen Gebrauchtwagenwert von 25.016 Euro. Im Vergleich zu 2024 (24.623 Euro) bedeutet das einen Anstieg um 1,6 Prozent. Seit 2019 (17.464 Euro) haben sich die Werte um 43,2 Prozent erhöht. In den Niederlanden zeigt sich ein ähnliches Bild wie in Österreich. Der Durchschnitt liegt 2025 bei 24.334 Euro, nach 24.361 Euro im Jahr 2024 (-0,1 Prozent). Gegenüber 2019 (16.624 Euro) ergibt sich ebenfalls ein kräftiger Zuwachs von 46,4 Prozent.

Konstantes Niveau in Deutschland

Deutschland bleibt 2025 nahezu unverändert. Der durchschnittliche Gebrauchtwagenwert liegt bei 27.787 Euro und damit praktisch auf dem Niveau von 2024 (27.786 Euro). Im Vergleich zu 2019 (20.607 Euro) ergibt sich ein Plus von 34,8 Prozent, womit Deutschland im Langzeitvergleich unter dem Niveau von Österreich, Belgien und den Niederlanden bleibt.

Rückläufige Tendenz in Italien

Italien bildet eine Ausnahme im Ländervergleich. Der Durchschnitt sinkt 2025 auf 21.273 Euro, nach 22.031 Euro im Jahr 2024. Das entspricht einem deutlichen Minus von -3,4 Prozent. Dennoch liegen die Werte klar über dem Vorkrisenniveau. Gegenüber 2019 (15.213 Euro) ergibt sich ein Anstieg von 39,8 Prozent.

Angebot & Nachfrage 2025: stabile Marktverhältnisse in allen Ländern

Angebot und Nachfrage zeigten 2025 in allen untersuchten Ländern ein konstant solides Niveau. Auf AutoScout24 blieb das Fahrzeugangebot in Deutschland und Österreich unverändert, während Belgien ein leichtes Minus von 3 Prozent verzeichnete. In Italien stieg das Angebot leicht um 1 Prozent, die Niederlande legten mit einem Plus von 10 Prozent besonders deutlich zu, eine Entwicklung, die unter anderem auf eine stärkere Präsenz professioneller Händler auf AutoScout24 zurückzuführen ist. Parallel dazu blieb auch die Nachfrage stabil: Gemessen an den Besitzumschreibungen registrierte Österreich von Januar bis November laut Statistik Austria 765.632 Halterwechsel – ein leichtes Plus von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Belgien (+0,2 Prozent) und Deutschland (-0,1 Prozent) entwickelten sich ähnlich moderat, während Italien (+2,1 Prozent) und die Niederlande (+2,2 Prozent) dynamischer zulegten. Die Kombination aus stabilem Angebot und verlässlicher Nachfrage zeigt, dass der Gebrauchtwagenmarkt auch 2025 eine robuste Säule der individuellen Mobilität blieb.

