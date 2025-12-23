  • 23.12.2025, 08:54:02
Diakonie lässt zu Weihnachten niemanden allein und in der Kälte

Zu Weihnachten geöffnet: Häferl, Of(f)'n-Stüberl sowie Jugendnotschlafstellen JUNO und Wàki. Auch der Kulturpass hilft gegen die Einsamkeit.

Wien (OTS) - 

Das Häferl in Wien öffnet für armutsbetroffene und einsame Menschen am 24.12 sowie an allen Weihnachtsfeiertagen seine Türen. Im "'s Häferl" findet man warmes Essen und einen Ort sich ein bisschen zu Hause zu fühlen. Bis zu 400 Menschen pro Tag werden im Häferl mit Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise versorgt. Gutes Essen, sich aufwärmen – und nicht alleine sein. Gerade in der Weihnachtszeit sind Orte wie das Häferl besonders wichtig. https://www.diakonie.at/unsere-angebote-und-einrichtungen/haeferl

Das Of(f)'n-Stüberl in Linz ist ebenfalls zu Weihnachten geöffnet. Of(f)‘n Stüberl ist ein gut erreichbarer Ort in der Stadt, der Menschen ohne Wohnung und in sozialer Not auch als Postannahmestelle dienen kann. Es gibt Wasch- und Ruhemöglichkeiten, Kleidung, Zeitschriften, Spiele und Bücher. Für Gespräche und Beratung stehen Sozialarbeiter*innen zur Verfügung.

Jugendnotschlafstellen: Juno und Waki

Die Jugendnotschlafstelle Juno in Villach hat am Heiligen Abend geöffnet. "Wenn du zwischen 12 und 21 Jahren alt bist und keinen Platz zum Schlafen hast, dann bist du bei uns willkommen. In der JUNO der Diakonie de La Tour kannst du übernachten, wenn du nicht weißt, wo du sonst hin sollst. Du kannst auch ohne Anmeldung zu uns kommen wenn du Hilfe brauchst, dich duschen, deine Wäsche waschen oder etwas essen möchtest“, erklärt Marie Danko vom JUNO-Team. https://www.diakonie.at/unsere-angebote-und-einrichtungen/jugendnotschlafstelle-juno-villach

Auch das Waki der Diakonie in Linz ist ein Zufluchtsort für Jugendliche in Krisensituationen, "Wir sind da für Jugendliche, die nicht mehr weiter wissen", so das Waki-Team.

Mit dem Kulturpass gegen die Einsamkeit zu Weihnachten

"Gerade zu Weihnachten stillt der Kulturpass den Kulturhunger auch für die, die wenig Geld haben." so Diakonie-Sozialexperte Martin Schenk und Mitbegründer der Aktion Hunger auf Kunst und Kultur. "Viele Menschen sind gerade in dieser Zeit sehr einsam. Die Aktion "Hunger auf Kunst und Kultur" öffnet das ganze Jahr über Türen zu Kultureinrichtungen für alle, die es sich sonst nicht leisten können. Am 24.12. haben beispielsweise Museen geöffnet: Von Albertina über Haus der Musik bis zum Technischen Museum. Und auch manches Theater rund um die Feiertage. Details hier www.hungeraufkunstundkultur.at .

Rückfragen & Kontakt

Diakonie Österreich
Dr. Roberta Rastl
Telefon: 0043 664 314 9395
E-Mail: presse@diakonie.at

