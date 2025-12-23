We Volunteer: Sanofis Mitarbeitende werden zu Alltagsheld*innen

Wien (OTS) -

Gerade in der Weihnachtszeit rückt der Gedanke, anderen etwas Gutes zu tun, in den Mittelpunkt. Bei Sanofi beschränkt sich dieses Engagement jedoch nicht auf die Festtage: Das Gesundheitsunternehmen unterstützt seine Mitarbeitenden das ganze Jahr über dabei, sich für gemeinnützige Zwecke einzusetzen.

Im Jahr 2025 haben Mitarbeitende von Sanofi Österreich gemeinsam 300 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet und unter anderem

für den Therapiehof Regenbogental 900 Weihnachtskekse gebacken und 23 Adventkränze gebunden,

für den Steinbacherhof einen Unterstand errichtet und 200 Bodenbretter verlegt,

200 Kleidungsstücke für den Sozialmarkt SOS-Ballon sortiert und

34 warme Suppenteller im Caritas Kirchenschiff ausgegeben.

„ Der We Volunteer-Tag am Steinbacherhof war für mich wieder eine wunderbare Erfahrung – mit viel Tatendrang, Teamgeist und auch einer guten Portion Humor. Neben dem gemeinsamen Arbeiten, Lachen und Anpacken war vor allem das Gefühl besonders, mit unserem Einsatz einen Ort zu unterstützen, der sowohl Menschen als auch Tieren Raum zum Aufblühen gibt. Solche Tage zeigen, wie viel Wirkung Engagement jenseits des Arbeitsalltags entfalten kann. “

Angela Schöffmann, Country Safety Head, Sanofi Österreich

Projekte für Menschen in Österreich

Im Rahmen des konzernweiten Freiwilligenprogramms „We Volunteer“ können sich alle Mitarbeitenden für einen Arbeitstag pro Jahr bei voller Bezahlung freistellen lassen, um sich ehrenamtlich für bestimmte Projekte zu engagieren.

In Österreich können Sanofi-Mitarbeitende im Therapiehof Regenbogental, im Steinbacherhof, im Sozialmarkt SOS-Ballon sowie im Caritas Kirchenschiff mithelfen und damit einen Beitrag zur Unterstützung von Kindern und armutsbetroffenen Menschen leisten.

Die Projekte umfassen vielfältige Tätigkeiten – von der Essenszubereitung für obdachlose Menschen über das Sortieren von Kleiderspenden bis hin zu handwerklichen Einsätzen wie Umbau- und Renovierungsarbeiten. Jede und jeder kann sich hier mit individuellen Fähigkeiten einbringen.

Wunsch nach sinnstiftender Tätigkeit

‚We Volunteer‘ steht im Einklang mit den Prioritäten von Sanofi und eröffnet Möglichkeiten, gesellschaftlichen Mehrwert zu stiften und nachhaltige Partner*innenschaften mit Nichtregierungsorganisationen aufzubauen. Damit unterstreicht Sanofi das eigene Engagement, die Lebensqualität von Menschen und Gemeinschaften zu verbessern.

Zugleich trägt das Programm dem Wunsch vieler Mitarbeiter*innen Rechnung, sich sinnstiftend einzubringen und in einem Arbeitsumfeld tätig zu sein, in dem Werte wie Menschlichkeit und Verantwortung gelebt werden.

Für Mitarbeitende bietet es die Gelegenheit, sich weiterzuentwickeln, neue Menschen kennenzulernen, sich für eine gemeinnützige Tätigkeit bei voller Bezahlung freistellen zu lassen und so der Gemeinschaft etwas zurückzugeben.