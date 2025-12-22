Marchetti: „Wird die SJ auch die SPÖ Kärnten wegen ihrer Umfrage zu Asyl und Migration anzeigen?“

Wien (OTS) -

„Die Sozialistische Jugend Österreich versucht, die Realität mit Anzeigen zu bekämpfen. Während die SPÖ zum Beispiel in Kärnten die Zeichen der Zeit erkannt hat, betreibt die Sozialistische Jugend eine Diffamierungskampagne sondergleichen. Denn bei einer Mitgliederbefragung der Kärntner SPÖ zum Thema Sicherheit und Migration haben 82 Prozent der Mitglieder für einen schärferen Asylkurs gestimmt. Für verpflichtende Sprach- und Wertekurse für Asylwerber sowie Konsequenzen bei Nichtbeachtung fordern sogar über 96 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wird die SJ jetzt auch die SPÖ Kärnten anzeigen?“, kommentiert der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Die Volkspartei stützt sich in ihren Aussagen auf Fakten und wissenschaftliche Erkenntnisse – doch offenbar hat die Sozialistische Jugend für die echten Sorgen der Österreicherinnen und Österreicher wenig übrig: Denn wenn wissenschaftliche Erkenntnisse nicht ins ideologische Korsett passen, werden solche nicht nur verleugnet, sondern gleich mit Anzeigen bekämpft. Das ist nichts Geringeres als eine Leugnung der Realität“, so Marchetti, der abschließend betont: „Die Sozialistische Jugend sollte lieber über ihren ideologischen Schatten springen und Politik anhand der Lebensrealitäten der Menschen machen. Mit dem Leugnen von Parallelgesellschaften, religiösem Extremismus und Schwierigkeiten im Zusammenleben in Parks, Schulen oder dem öffentlichen Raum tut man der Gesellschaft jedenfalls nichts Gutes.“