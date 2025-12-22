  • 22.12.2025, 17:58:02
EINLADUNG zum politischen Neujahrsauftakt der Volkspartei

Politischer Neujahrsauftakt der Volkspartei am 30. Jänner 2026 in der METAStadt

Wien (OTS) - 

Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Onlineredaktionen herzlich zum politischen Neujahrsauftakt der Volkspartei ein. Aus organisatorischen Gründen ist der Zutritt zur Veranstaltung ausschließlich mit Vorab-Akkreditierung bis 28. Jänner unter presse@oevp.at möglich.

Wir ersuchen Sie, einen gültigen Presseausweis oder ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion vorab zu übermitteln und vor Ort bereitzuhalten.

EINLASS: Freitag, 30. Jänner 2026, 10:00 Uhr

BEGINN: 11:00 Uhr

ORT: METAStadt, Dr.-Otto-Neurath-Gasse 3, 1220 Wien

Rückfragen & Kontakt

Die Volkspartei
Abteilung Presse
Telefon: (01) 401 26-100
E-Mail: presse@oevp.at
Website: https://www.dievolkspartei.at

