EINLADUNG zum politischen Neujahrsauftakt der Volkspartei
Politischer Neujahrsauftakt der Volkspartei am 30. Jänner 2026 in der METAStadt
Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Onlineredaktionen herzlich zum politischen Neujahrsauftakt der Volkspartei ein. Aus organisatorischen Gründen ist der Zutritt zur Veranstaltung ausschließlich mit Vorab-Akkreditierung bis 28. Jänner unter presse@oevp.at möglich.
Wir ersuchen Sie, einen gültigen Presseausweis oder ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion vorab zu übermitteln und vor Ort bereitzuhalten.
EINLASS: Freitag, 30. Jänner 2026, 10:00 Uhr
BEGINN: 11:00 Uhr
ORT: METAStadt, Dr.-Otto-Neurath-Gasse 3, 1220 Wien
Rückfragen & Kontakt
Die Volkspartei
Abteilung Presse
Telefon: (01) 401 26-100
E-Mail: presse@oevp.at
Website: https://www.dievolkspartei.at
