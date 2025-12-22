FPÖ – Litzke: „ÖH mit ideologischem Fleisch-Verbot statt Einsatz für Studenten!“

Wien (OTS) -

FPÖ-Studentensprecher NAbg. Manuel Litzke übte heute scharfe Kritik an dem kürzlich von der Bundesvertretung der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) beschlossenen Antrag, künftig kein Fleisch mehr bei ÖH-Veranstaltungen anzubieten. Anstatt sich um die wichtigen Anliegen der Studenten zu kümmern, bevorzuge es die ÖH, ihren Mitstudenten ideologische Ideen aufzuzwingen. „Mit dieser Entscheidung hat sich die ÖH einmal mehr als ideologisch gesteuerte Lobby-Organisation entpuppt, die den Willen der breiten Studentenschaft ignoriert“, so der FPÖ-Studentensprecher. „Studenten sollen selbst entscheiden dürfen, was sie essen – und nicht von einer politischen Minderheit bevormundet werden, die ihre Weltanschauung zur verbindlichen Regel erheben will.“

„Ein Verbot von Fleisch bei Veranstaltungen ist weder sachlich begründet noch entspricht es dem Anspruch, alle Studenten gleichermaßen zu vertreten. Diese Entscheidung der ÖH ist ein Angriff auf die Wahlfreiheit, diskriminierend und trifft nicht die Bedürfnisse der großen Mehrheit.“

Abschließend forderte der freiheitliche Studentensprecher eine sofortige Zurücknahme dieses ideologischen Essensverbots und echte Wahlfreiheit für alle Studenten. Gleichzeitig müsse sich die ÖH endlich wieder mit den tatsächlichen Problemen der Studenten befassen, statt ideologische Nebenkriegsschauplätze zu eröffnen – von explodierenden Wohnkosten über Teuerung bis hin zu immer schlechteren Studienbedingungen gebe es mehr als genug zu tun.