Bürgermeister Ludwig brachte Weihnachtsfreude in den Samariterbund Sozialmarkt

Wien (OTS) -

Heute besuchte Bürgermeister Michael Ludwig im Rahmen seiner liebgewordenen Weihnachtstradition wieder den Samariterbund Sozialmarkt in der Frömmlgasse und half – gemeinsam mit dem Floridsdorfer Bezirksvorsteher Georg Papai – dem Weihnachtsmann bei der freudigen Verteilung von Geschenken an Kinder von Kundinnen und Kunden. Insgesamt 300 Weihnachtspackerln aus der Spendenaktion „Spielen Sie Christkind“, die der Samariterbund heuer bereits zum 13. Mal gemeinsam mit der Österreichischen Post AG durchgeführt hat, wurden bei der herzlichen Weihnachtsfeier überreicht.

„Gerade in der Weihnachtszeit kommt dem sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt noch einmal eine ganz besondere Bedeutung zu“, so der Wiener Bürgermeister. Er dankte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Samariterbundes für ihren engagierten Einsatz in den Sozialmärkten und hob hervor, welchen Unterschied ihre tägliche Arbeit für viele Menschen in Wien macht. „Die Wiener Sozialmärkte leisten das ganze Jahr über einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Hier erhalten Menschen, die mit sehr geringen finanziellen Mitteln ihr Auslangen finden müssen, wichtige Unterstützung. Dieses Engagement verdient höchsten Respekt und Anerkennung und es ist auch beispielgebend für das Miteinander in unserer Stadt“, betonte Ludwig. Darüber hinaus sprach der Bürgermeister auch all jenen seinen Dank aus, die mit Sachspenden Geldbeträgen oder ehrenamtlicher Mitarbeit zum Erhalt der Sozialmärkte beitragen.

Der Samariterbund Wien unterstützt mit fünf Sozialmärkten jährlich rund 26.000 Kundinnen und Kunden, indem er günstige Lebensmittel und Hygieneartikel anbietet. Zusätzlich werden über das Projekt Samariter Suppentopf warme Mahlzeiten bereitgestellt. Das Angebot lebt von Lebensmittelspenden, finanziellen Beiträgen und ehrenamtlicher Hilfe.