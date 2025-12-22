  • 22.12.2025, 16:40:03
Tirol Milch überzeugt bei DLG-Qualitätsprüfung: Sechs Gold- und eine Silbermedaille

Große Anerkennung für Tirol Milch: Bei der diesjährigen Qualitätsprüfung der DLG wurden insgesamt 6 Produkte mit Gold und 1 Produkt mit Silber ausgezeichnet.

Wörgl (OTS) - 

Die Prämierungen unterstreichen einmal mehr den hohen Qualitätsanspruch und die besondere Handwerks- und Rohstoffkompetenz der Marke Tirol Milch.

Die DLG-Medaillen zählen zu den renommiertesten Qualitätsauszeichnungen der Lebensmittelbranche. Bewertet werden unter anderem Geschmack, Konsistenz, Geruch, Produktsicherheit und Herstellungsqualität. Die hervorragenden Ergebnisse bestätigen die kontinuierliche Qualitätsarbeit sowie die enge Partnerschaft mit den bäuerlichen Familienbetrieben in der Region.

„Diese Auszeichnungen sind eine starke Bestätigung für die hohe Sorgfalt, mit der unsere Landwirtinnen und Landwirte täglich arbeiten, und für das konsequente Qualitätsbewusstsein in der Produktion“, freut sich Geschäftsführer Josef Braunshofer. „Tirol Milch steht für regional verwurzelte Produkte, die authentischen Geschmack, Natürlichkeit und Herkunft vereinen – die DLG-Prämierung zeigt, dass dies auch im internationalen Vergleich überzeugt.“

Die prämierten Produkte spiegeln die Vielfalt des Tirol Milch Sortiments wider und zeigen, dass Tradition und moderne Qualitätssicherung bei Berglandmilch erfolgreich Hand in Hand gehen. Die sechs Goldmedaillen und die Silbermedaille würdigen diese herausragende Produktqualität.

Mit den aktuellen Auszeichnungen setzt Tirol Milch seine langjährige Erfolgsgeschichte bei der DLG fort und unterstreicht einmal mehr seine Rolle als eine der führenden Qualitätsmarken im österreichischen Milchregal.

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | BEM

