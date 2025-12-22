Schilling/Grüne zu FPÖ-Jugend: Nächster Kniefall vor Putin

Wien (OTS) -

„Was wir hier sehen, ist ein weiterer Kniefall der Blauen vor dem Despoten und Kriegstreiber Putin. Und der kommt keinesfalls überraschend“, kommentiert Lena Schilling, EU-Abgeordnete der Grünen, die jüngsten Forderungen der Wiener FPÖ-Jugend nach einen EU-Austritt und weiter: „Wenn die FPÖ-Jugend den EU-Austritt propagiert und Europa als ‚autokratisch‘ diffamiert, während die FPÖ seit Jahren politische und ideologische Nähe zu Putins Russland pflegt und sich an Trump orientiert, dann ist das kein Zufall, sondern ein Muster. Wer Europas Demokratie zerstören will, sollte ehrlich sagen, wessen Interessen er dabei bedient."

Die Grüne nimmt dabei Parteichef Kickl in die Verantwortung: „Wenn Herbert Kickl den Menschen weismachen will, dass es sich bei Austritts-Forderungen und Ausritten gegen unser vereintes Europa lediglich um Einzelfälle und Privatmeinungen handle, betrügt er die Menschen und seine eigenen Wähler:innen. Denn wie auch andere extrem rechte Parteien in Europa, will die FPÖ genau das!“

