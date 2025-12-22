  • 22.12.2025, 16:40:02
  • /
  • OTS0104

Schilling/Grüne zu FPÖ-Jugend: Nächster Kniefall vor Putin

Blaue Forderungen nach EU-Austritt sind kein Zufall, sondern Muster

Wien (OTS) - 

„Was wir hier sehen, ist ein weiterer Kniefall der Blauen vor dem Despoten und Kriegstreiber Putin. Und der kommt keinesfalls überraschend“, kommentiert Lena Schilling, EU-Abgeordnete der Grünen, die jüngsten Forderungen der Wiener FPÖ-Jugend nach einen EU-Austritt und weiter: „Wenn die FPÖ-Jugend den EU-Austritt propagiert und Europa als ‚autokratisch‘ diffamiert, während die FPÖ seit Jahren politische und ideologische Nähe zu Putins Russland pflegt und sich an Trump orientiert, dann ist das kein Zufall, sondern ein Muster. Wer Europas Demokratie zerstören will, sollte ehrlich sagen, wessen Interessen er dabei bedient."

Die Grüne nimmt dabei Parteichef Kickl in die Verantwortung: „Wenn Herbert Kickl den Menschen weismachen will, dass es sich bei Austritts-Forderungen und Ausritten gegen unser vereintes Europa lediglich um Einzelfälle und Privatmeinungen handle, betrügt er die Menschen und seine eigenen Wähler:innen. Denn wie auch andere extrem rechte Parteien in Europa, will die FPÖ genau das!“

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: presse@gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright