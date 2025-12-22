  • 22.12.2025, 16:31:02
  • /
  • OTS0103

Impulstag „Wandern im Winter“: Der neue Winter geht zu Fuß

Wenn Schnee zur Ausnahme wird, sucht der Winter neue Wege – und die Branche nach neuen Antworten.

Wanderer zwischen verschneiter Landschaft und schneefreiem Winterterrain.
Villach/Wilder Kaiser (OTS) - 

Unsichere Schneelage und Rekordinteresse am Wandern im Winter stellen den Tourismus vor neue Herausforderungen. Der Impulstag „Wandern im Winter“ geht am 15. Jänner 2026 in der Region Wilder Kaiser in seine dritte Runde. Das von Österreichs Wanderdörfer und der Tirol Werbung organisierte Format rückt ein Thema in den Fokus, das unter veränderten Winterbedingungen stark an Relevanz gewinnt.

„Wandern im Winter passiert längst – doch einheitliche Konzepte, Standards und Strukturen fehlen weiterhin. Genau hier setzt der Impulstag an“, sagt Günther Polanz, Wanderexperte von Österreichs Wanderdörfer und Kurator der Veranstaltung.

Fehlender Schnee: Branche sucht Antworten

Der Branchentreff reagiert auf Rekordnachfrage nach naturnahen und ganzjährigen Erlebnissen sowie auf veränderte klimatische Rahmenbedingungen und wirtschaftliche Realitäten.

Rückfragen & Kontakt

Österreichs Wanderdörfer e.V.
Mag. Monika Pripfl, B.A.
Telefon: +43 (0) 4242/25 75 30 - 205
E-Mail: monika.pripfl@wanderdoerfer.at
Website: www.wanderdoerfer.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | T79

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright