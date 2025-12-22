Qualzuchtkommission: Wechsel in der Vorsitzführung

Wien (OTS) -

Der Vorsitz der Qualzuchtkommission (QZK) wird mit Jahreswechsel neu besetzt. Die bisherige Vorsitzende, Dr.in Barbara Fiala-Köck, legt ihre Funktion aus privaten Gründen mit Ende des Jahres zurück. Ab 1. Jänner 2026 wird Priv.-Doz. MMag. Dr. Alexander Tritthart, LL.M. den Vorsitz der wissenschaftlichen Kommission zur Umsetzung des Qualzuchtverbots übernehmen. ***

Die Nachfrage nach speziellen Moderassen ist wegen ihres besonderen Aussehens in den letzten Jahren merklich gestiegen. Was im ersten Moment manchmal liebenswürdig aussieht, kann für viele Tiere eine lebenslange Qual und manchmal sogar ein frühes Todesurteil bedeuten und ist daher nach dem Tierschutzgesetz verboten. “Atemnot bei Hunden, Katzen mit Faltohren, kaputte Gelenke, Rassen, bei denen natürliche Geburten kaum mehr möglich sind – all das muss endlich der Vergangenheit angehören”, betont die zuständige Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig.

Zur effektiven Umsetzung des Qualzuchtverbots bei Heimtieren wurde im Sommer 2024 eine wissenschaftliche Kommission gesetzlich verankert. Sie setzt sich aus unabhängigen Expertinnen und Experten der Veterinärmedizinischen Universität Wien und der Universität für Bodenkultur Wien aus den Bereichen der Tierzucht, Genetik, Ethik und den klinischen Fachgebieten zusammen und wird organisatorisch und fachlich durch die Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz unterstützt. Die Kommission hat wissenschaftliche Grundlagen für die Umsetzung des Qualzuchtverbots zu erarbeiten, Zuchtprogramme von Verbänden zu prüfen und die Vollzugsorgane zu unterstützen. Sie hat ihre Arbeit mit 1. Jänner 2025 aufgenommen und stellt ein internationales Vorzeigemodell im Umgang mit Qualzucht bei Heimtieren dar.

Den Vorsitz führte bislang die ehemalige Amtstierärztin und langjährige Tierschutzombudsfrau des Landes Steiermark, Dr.in Barbara Fiala-Köck. Sie hat wesentlich bei Aufbau der Qualzuchtkommission mitgewirkt und es durch ihre engagierte und umsichtige Vorsitzführung geschafft, wichtige Grundlagen für die weitere Arbeit der Kommission auf den Weg zu bringen.

Priv.-Doz. MMag. Dr. Alexander Tritthart, LL.M. wird ihr ab 1. Jänner 2026 im Vorsitz nachfolgen und bringt aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit im praktischen und amtlichen Veterinärwesen hervorragende fachliche Voraussetzungen für diese Tätigkeit mit.

Dr. Tritthart ist beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger und hat ergänzend zu seiner veterinärmedizinischen Ausbildung auch das Studium der Rechtswissenschaften absolviert. Er vereint damit veterinärmedizinische Expertise mit rechtlicher Kompetenz. Als habilitierter Privatdozent und langjähriger Lehrbeauftragter an der Veterinärmedizinischen Universität Wien verfügt er zudem über fundierte wissenschaftliche Erfahrung sowie umfassende Kenntnisse universitärer Abläufe. Durch seine bisherigen Leitungsfunktionen und seine Mitarbeit in zahlreichen Fachgremien bringt Dr. Tritthart langjährige Erfahrung in der Kommissionsarbeit und in leitender Tätigkeit mit.

„Der Schutz von Tieren vor Qualzucht braucht klare wissenschaftliche Grundlagen und eine unabhängige Kommission. Frau Dr.in Barbara Fiala-Köck hat mit großem Engagement, hoher Expertise und viel persönlichem Einsatz den Aufbau der Qualzuchtkommission maßgeblich geprägt. Dafür bin ich ihr sehr dankbar“, hebt Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig hervor. „Gleichzeitig freue ich mich, dass wir mit Herrn Dr. Tritthart einen hochqualifizierten Nachfolger gewinnen konnten, der diese verantwortungsvolle Aufgabe zum Wohl der Tiere weiterführen wird.“