Golden Ticket: AUFPUTZT IS' schafft die Sensation

Wien (OTS) -

Rechtzeitig zu Weihnachten – voraussichtlich am 24. Dezember – wird sich die österreichische Komödie AUFPUTZT IS´ ins Buch der Rekorde eintragen.

Mit dem Golden Ticket werden Blockbuster-Filme prämiert, die mehr als 300.000 Zuschauer*innen erreichen. Zuletzt ist dies einem österreichischen Film vor siebzehn Jahren gelungen („Echte Wiener – Die Sackbauer Saga“). Insgesamt konnten bisher nur sechs österreichische Filme in den letzten 50 Jahren die begehrte Trophäe in Empfang nehmen.

AUFPUTZT IS´ läuft in 91 österreichischen Kinos und hat sich seit dem Start am 20. November von Woche zu Woche gesteigert. In den Weihnachtsferien wird der Film daher noch deutlich zulegen.

Hauptdarsteller Gery Seidl:

„Danke an dieses wunderbare Team und vor allem DANKE an unser Publikum. Es ist wunderschön zu erleben, dass es offensichtlich doch ein Weihnachtswunder gibt. So feiern wir die Idee dahinter und passen auf einander auf.“

Produzent Florian Gebhardt und Produzentin Dani Purer, Gebhardt Productions:

„Wenn der Weg zum schönsten Weihnachtsfest aller Zeiten eine pointenreiche Geschichte des Scheiterns ist und am Ende keine Schadenfreude sondern nur freudvoll-warmherzige Feierlaune bleibt, dann haben alle alles richtig gemacht. Gery Seidls AUFPUTZT IS' hat Kino-Geschichte geschrieben. Wir freuen uns über den unglaublichen Publikumsansturm. Ein Hoch auf perfekte Teamarbeit und ein Hoch auf den österreichischen Publikumsfilm. Klingelingeling.“



Filmladen-Verleihchef Michael Stejskal:

„Es gibt nichts Schöneres als volle Kinosäle, in denen die Zuschauer*innen von Herzen lachen und mit den Filmfiguren mitfühlen, mithoffen und sich mitfreuen. Dieser Film ist ein weihnachtliches Geschenk und es ist beglückend, dass er so vielen Menschen Freude macht.“