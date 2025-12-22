Wien (OTS) -

Alle drei Jahre verleiht die Stadt Wien die Dr.-Karl-Renner-Preise. Geehrt werden Persönlichkeiten oder Institutionen, die in besonderer Weise zu Wien stehen und sich hervorragende Verdienste in kulturellen, sozialen oder wirtschaftlichen Bereich erworben haben.

Die Dr.-Karl-Renner-Preise der Stadt Wien 2025 gehen an die Aids Hilfe Wien, den Verein Wiener Frauenhäuser und Kreativ am Werk und sind mit jeweils 15.000 Euro Preisgeld dotiert.

„Alle drei Preisträger*innen sind Organisationen, die Menschen in besonderen Lebensphasen auf unterschiedlichste Weise unterstützen und Personen selbst in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen. Dieses gesellschaftliche Engagement würdigt die Stadt mit den Dr.-Karl-Renner-Preise der Stadt Wien und lenkt damit besondere Aufmerksamkeit auf die jeweiligen Institutionen und ihren unermüdlichen Mitarbeiter*innen. Ihnen allen und diesem beispielhaft gelebten Humanismus gilt mein herzlicher Dank“, so die Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Die Preisträger*innen

Die Aids Hilfe Wien ist eine der bekanntesten Anlaufstellen für sexuelle Gesundheit. Sie vereint Expertise zu HIV/AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten, bietet Testmöglichkeiten sowie psychologische Beratung und Betreuung.

Aus der Jurybegründung: „Die Preisjury begründet ihre Entscheidung mit dem herausragenden Engagement und der nachhaltigen Wirksamkeit der Aktivitäten der Aidshilfe Wien.“

Der Verein Wiener Frauenhäuser bietet in fünf Frauenhäuser von Gewalt betroffenen Frauen und ihren Kindern Schutz und Hilfe und berät in einer ambulanten Beratungsstelle kostenlos und auf Wunsch anonym. Darüber hinaus unterstützt die Beratungsstelle Perspektive:Arbeit gewaltbetroffene Frauen beim (Wieder-)Einstieg in den Beruf.

Aus der Jurybegründung: „Die Wiener Frauenhäuser sind aus der Stadt Wien nicht mehr wegzudenken und sollen nun eine entsprechende Würdigung erfahren.“

Kreativ am Werk ist ein Theaterprojekt, in dem Menschen mit brüchigen Lebensgeschichten künstlerisch tätig sind und gibt jenen Personen eine Bühne, die im Leben oft keine haben.

Aus der Jurybegründung: „Kreativ am Werk hat maßgeblich dazu beigetragen, die Würde der von Obdachlosigkeit betroffenen Menschen in dieser Stadt zu erhalten und mit seinem Programm eines künstlerischen Angebots der Gesellschaft wertvolle Impulse gegeben.“

Über die Vergabe der Renner-Preise wird durch ein alle drei Jahre neu zu bestellendes politisches Gremium entschieden. Die Zusammensetzung erfolgt jeweils durch den Bürgermeister der Stadt Wien, den beiden Vizebürgermeister*innen, der Stadträtin für Kultur und Wissenschaft und sechs Gemeinderät*innen des Gemeinderats für Kultur und Wissenschaft nach dem D’Hondtschen System.

Bisherige Preisträgerinnen und Preisträger: www.geschichtewiki.wien.gv.at/Dr.-Karl-Renner-Preise