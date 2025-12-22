Bürgermeister Ludwig stattete dem Samariterbund-Sozialmarkt traditionellen Weihnachtsbesuch ab

Wien (OTS) -

Am 22.12. besuchten Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und Bezirksvorsteher Georg Papai den Samariterbund-Sozialmarkt in der Frömmlgasse und unterstützte dort den Weihnachtsmann bei der Geschenkvergabe an die Kinder der Kund:innen. Insgesamt wurden 300 Weihnachtspackerln aus der Spendenaktion „Spielen Sie Christkind“, die der Samariterbund heuer bereits zum 13. Mal gemeinsam mit der Österreichischen Post AG durchgeführt hat, bei der Weihnachtsfeier überreicht.

„Gerade in der Weihnachtszeit kommt dem sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt noch einmal eine ganz besondere Bedeutung zu“, so der Wiener Bürgermeister. Er bedankte sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Samariterbundes für ihren Einsatz, mit dem sie die Sozialmärkte betreuen: „Die Wiener Sozialmärkte leisten das ganze Jahr über einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Hier erhalten Menschen, die mit sehr geringen finanziellen Mitteln ihr Auslangen finden müssen, wichtige Unterstützung. Dieses Engagement verdient höchsten Respekt und Anerkennung und es ist auch beispielgebend für das Miteinander in unserer Stadt“, betonte Ludwig. Der Wiener Bürgermeister sprach aber auch all jenen Menschen seinen Dank aus, die die Arbeit der Sozialmärkte unterstützen – ob mit Sachleistungen, Geldspenden oder auch durch ehrenamtliche Mitarbeit.

„Der Sozialmarkt in der Frömmlgasse ist seit vielen Jahren ein unverzichtbarer Anker in unserem Bezirk und darüber hinaus. Der rege Zulauf zeigt, wie wichtig es ist, jene zu unterstützen, die unsere Hilfe am dringendsten benötigen. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Samariterbundes, die sich tagtäglich mit Herzblut für die Menschen in Floridsdorf einsetzen“, sagte Bezirksvorsteher Georg Papai.

Strahlende Kinderaugen

„Wir freuen uns sehr, dass Bürgermeister Ludwig und Bezirksvorsteher Papai mit ihrem Besuch die Weihnachtsfeier und Geschenke-Verteilung in unseren Sozialmärkten unterstützen und bedanken uns dafür sehr herzlich. Leider stellt der Einkauf von Weihnachtsgeschenken für viele Familien eine große Herausforderung dar, da ihre finanziellen Mittel äußerst knapp sind. Weihnachtsgeschenke werden damit zum Luxusgut. Damit trotzdem kein Kind zu Weihnachten leer ausgeht, geben wir Geschenke aus der Spendenaktion ‚Spielen Sie Christkind‘ an Kinder aus armutsgefährdeten Familien weiter“, sagte Dr. Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbundes Wien.

Der Samariterbund Wien unterstützt mit fünf Sozialmärkten rund 26.000 Kund:innen mit sehr günstigen Lebensmitteln und Hygieneartikeln. Zusätzlich erhalten sie über das Projekt “Samariter Suppentopf” warme Mahlzeiten, da eine gesunde Lebensmittelversorgung für viele Menschen nur schwer leistbar ist. Um weiterhin helfen zu können, ist der Samariterbund Wien auf Unterstützung angewiesen – sei es durch Lebensmittelspenden, Geldbeträge oder ehrenamtliche Hilfe.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin helfen!

https://samariterwien.at/soziales/sozialmaerkte

Spendenkonto:

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs, Landesverband Wien

IBAN: AT65 2011 1287 6984 9600

BIC: GIBAATWW

Verwendungszweck: „Sozialmarkt“

Bildmaterial:

Fotolink: https://cloud.samariterbund.net/s/PEMkFK33wNFqQTt

PW: SoM@We1hnachten