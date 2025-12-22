FPÖ – Schnedlitz: „SPÖ und ÖVP legen Bilanz des Versagens vor – Dreistigkeit und Selbstlob statt Reformen“

Wien (OTS) -

„Die heute von SPÖ und ÖVP gezogenen sogenannten Bilanzen sind nichts anderes als eine Liste des Versagens. Besonders absurd ist die Dreistigkeit, mit der die beiden Regierungsparteien ihre eigene Untätigkeit als Erfolg darzustellen versuchen und dies auch noch mit überschäumendem Eigenlob garnieren – das ist ja nur mehr peinlich. Diese Regierung hat keine einzige nachhaltige Reform und keine spürbaren Entlastungen für die Menschen zustande gebracht, dafür aber eine explodierende Staatsverschuldung verursacht, unsere Wirtschaft geschädigt, den Standort Österreich und den Wohlstand gefährdet sowie der Bevölkerung massive Belastungspakete unter den Christbaum gelegt“, erklärte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz zu den Aussagen des SPÖ-Bundesgeschäftsführers und des ÖVP-Generalsekretärs.

Diese Performance der beiden Parteisprecher sei eine Verhöhnung jedes hart arbeitenden Menschen, der tagtäglich mit den katastrophalen Folgen dieser Regierungspolitik konfrontiert werde. „Die schwarz-rot-pinke Verlierer-Ampel hat in diesem Jahr rein gar nichts geliefert außer schönen Worten, leeren Phrasen und permanenten Unstimmigkeiten untereinander. Die österreichische Bevölkerung braucht keine schwarz-rot-pinken Märchenerzähler, die den Menschen das Geld aus der Tasche ziehen, sondern einen Volkskanzler Herbert Kickl, der die Interessen der Österreicher an erste Stelle setzt und unser Land wieder auf Kurs bringt. Der einzige Weg aus diesem Desaster sind rasche Neuwahlen“, betonte der FPÖ-Generalsekretär.