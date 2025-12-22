AUFPUTZT IS´ mit Gery Seidl bei seinem Filmdebut ist der erfolgreichste österreichische Kinofilm des Jahres

Wien (OTS) -

Rechtzeitig zu Weihnachten – voraussichtlich am 24. 12. – wird sich die österreichische Komödie AUFPUTZT IS´ ins Buch der Rekorde eintragen. Mit dem Golden Ticket werden Blockbuster-Filme prämiert, die mehr als 300.000 Zuschauer:innen erreichen. Zuletzt ist dies einem österreichischen Film vor 17 Jahren gelungen („Echte Wiener – Die Sackbauer Saga“). Insgesamt konnten bisher nur sechs österreichische Filme in den letzten 50 Jahren die begehrte Trophäe in Empfang nehmen.

Aufgrund des großen Erfolgs in Österreich läuft dieser von Gebhardt Productions GmbH produzierte Film seit Anfang Dezember 2025 unter dem Titel „AUFPUTZT IS´ - Ein Weihnachtsdebakel“ auch in den deutschen Kinos, zusätzlich zu 91 österreichischen Kinos.

In dem wunderbaren Weihnachtsfilm AUFPUTZT IS´ bringt Regisseurin Claudia Jüptner-Jonstorff eine turbulente und zugleich herzerwärmende Weihnachtskomödie in die Kinos, Der gestresste Bauleiter Andi (Gery Seidl) will unbedingt die Weihnachtsorganisation übernehmen, um bei Frau und Tochter verlorenen Boden gutzumachen. Doch zwischen To-do-Listen, selbst auferlegtem Ehrgeiz und Überschätzung scheitert er grandios – vom Christbaum über den Weihnachtsbraten und an der eigenen Wohnungstür. Unterstützt wird Gery Seidl von einem prominenten Schauspielerensemble: Roland Düringer, Thomas Stipsits, Adele Neuhauser, Maria Hofstätter, Johannes Silberschneider, Stefano Bernardin, Heinz Marecek, Thomas Mraz, Christopher Seiler, Marlene Morreis, Lisa Eckhart u.a.

Hauptdarsteller Gery Seidl: „Danke an dieses wunderbare Team und vor allem DANKE an unser Publikum. Es ist wunderschön zu erleben, dass es offensichtlich doch ein Weihnachtswunder gibt. So feiern wir die Idee dahinter und passen aufeinander auf.“

Produzent Florian Gebhardt und Produzentin Dani Purer: „Wenn der Weg zum schönsten Weihnachtsfest aller Zeiten eine pointenreiche Geschichte des Scheiterns ist und am Ende keine Schadenfreude, sondern nur freudvoll-warmherzige Feierlaune bleibt, dann haben alle alles richtig gemacht. Gery Seidls AUFPUTZT IS´ hat Kino-Geschichte geschrieben. Wir freuen uns über den unglaublichen Publikumsansturm. Ein Hoch auf perfekte Teamarbeit und ein Hoch auf den österreichischen Publikumsfilm. Klingelingeling.“

Filmladen-Verleihchef Michael Stejskal: „Es gibt nichts Schöneres als volle Kinosäle, in denen die Zuschauer:innen von Herzen lachen und mit den Filmfiguren mitfühlen, mithoffen und sich mitfreuen. Dieser Film ist ein weihnachtliches Geschenk, und es ist beglückend, dass er so vielen Menschen Freude macht.“ (PWK558/HSP)

Zum Pressefoto:

Bild v.l.n.r.: Produzent Florian Gebhardt, Gery Seidl, Claudia Jüptner-Jonstorff, Christian Dörfler, Michael Stejskal

Fotocredits: © Starpix / A. Tuma

Bildmaterial und weitere Inhalte zu AUFPUTZT IS´ stehen im Pressebereich von Filmladen Filmverleih GmbH unter https://www.filmladen.at/presse/ zur Verfügung.