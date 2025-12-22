Last-Minute-Tipps für den 24. Dezember

St. Pölten (OTS) -

Nur noch zwei Tage Zeit, um Geschenke zu besorgen, Kekse zu backen und einen Ausflug zu planen, um die Wartezeit aufs Christkind zu verkürzen. Alles kein Problem – so finden sich in Niederösterreich viele praktische, magische und schmackhafte Last-Minute-Tipps für eine unvergessliche Weihnachtszeit. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner meint dazu: „Momente mit der Familie und Freunden zu verbringen, ist wohl das schönste Geschenk, das man machen kann. Gemeinsame Zeit lässt sich etwa hervorragend mit einem Besuch beim Wirtshauskultur-Wirt ums Eck oder auch bei einem Ausflug mit der Niederösterreich-CARD verbringen. Mit rund 200 Mitgliedsbetrieben bzw. mehr als 360 Ausflugszielen findet sich für jeden Geschmack das passende Angebot – und auch eine spontane Gelegenheit, um die Wartezeit aufs Christkind zu verkürzen. Vor allem auch Niederösterreichs Städte sind in und auch nach der Adventzeit eine Reise wert. Unsere geschichtsträchtigen Städte versprechen viele Erlebnisse ohne lange Wegzeiten!“

Geschäftsführer Michael Duscher von der Niederösterreich Werbung ergänzt: „Egal, ob Sie zu jenen zählen, die schon seit Wochen alle Geschenke zu Hause sorgfältig verpackt haben, oder zu jenen, die sich lieber kurzfristig inspirieren lassen: In Niederösterreich gibt es sowohl für Geschenke als auch für spontane Ausflüge genügend Ideen, die Freude machen und in schöner Erinnerung bleiben. Wie zum Beispiel ein Aufenthalt in den besonderen Selected Stays. Vom Chalet übers Schloss bis zum exquisiten Hide-away mitten in der Natur ist eine außergewöhnliche Auszeit garantiert.“

Eine schnelle Rodelpartie, bevor das Christkind kommt, bringt Groß und Klein in Weihnachtsstimmung. Bis 14 Uhr geht es am 24. Dezember auf der rund drei Kilometer langen Rodelstrecke am Semmering Hirschenkogel bergab. Bei ausreichend Schnee empfehlen sich beispielsweise auch die Rodelbahnen im Skigebiet Annaberg (bis 14 Uhr) oder die Rodelwiesen in Lackenhof am Ötscher. Wandern hat in Niederösterreich das ganze Jahr über Saison. Gerade zu Weihnachten wohnt den Touren und ausgedehnten Spaziergängen an der frischen Luft aber ein ganz besonderer Zauber inne. Da werden die Kellergassen des Weinviertels noch ein bisschen romantischer, da wird das stille Waldviertel mit seinen Kraftplätzen noch mystischer, das Paradies der Blicke noch atemberaubender und der Ötscher erstrahlt sagenhafter als zuvor. Es muss ja am 24. Dezember nicht die ganz große Tour sein, aber ein bisschen Wintersonne zu tanken – beim Spazieren durch idyllische Weinberge, rund um den Lunzer See im Mostviertel, im Nationalpark Donau-Auen oder bei einem Stadtrundgang in der Kaiserstadt Baden – gibt Kraft und tut einfach gut. Wer den Tag entspannter verbringen möchte, findet dafür in Thermen wie Laa an der Thaya (bis 17 Uhr) und Linsberg Asia (bis 18 Uhr) das passende Angebot.

Ein bisschen Bewegung an der frischen Luft ist immer eine gute Idee. Am 24. Dezember bietet sich dafür eine Runde Eislaufen an – zum Beispiel auf der Kunsteisbahn Wolkersdorf, der Kunsteisbahn Hollabrunn oder dem Kunsteislaufplatz Herzogenburg. Bei allen ist der Eintritt mit der Niederösterreich-CARD frei.

Auch die Tiere im Tierpark Stadt Haag freuen sich am 24. Dezember von 9 bis 15 Uhr über Besuch. Sollte das Wetter nicht so mitspielen, haben auch das Museum Niederösterreich, das KinderKunstLabor in St. Pölten und das Haus der Wildnis in Lunz am See bis jeweils 13 Uhr geöffnet. „Plantschen, bis das Christkind kommt“ heißt das lustige und abwechslungsreiche Kinderprogramm am 24. Dezember in der Sole Felsen Welt in Gmünd. Bei Keksen und Weihnachtsmusik wird die Vorfreude ganz besonders groß. Ablenkung und Wasserspaß sind auch im DonauSplash Tulln und in der Aquacity St. Pölten garantiert.

Wie praktisch, dass es die Niederösterreich-CARD auch als Print@Home-Variante für Kurzentschlossene zu verschenken gibt. Bei mehr als 360 Ausflugszielen in und um Niederösterreich wird garantiert jeder Tag ein Erlebnis!

Einige Adventmärkte haben auch am 24. Dezember noch geöffnet. Bei „Advent im Park“ in Baden, beim Charity Advent am Hauptplatz in Wiener Neustadt und beim Tullner Adventdorf gibt es noch die letzte Möglichkeit zum Punschtrinken, um die Adventzeit gemütlich ausklingen zu lassen. Beim Niederösterreichischen Krippenmuseum in Vösendorf kann nicht nur die 3. Niederösterreichische Landeskrippenausstellung besichtigt, sondern auch gleich das Friedenslicht abgeholt werden.

Am 24. Dezember sorgt außerdem eine Weihnachtsfahrt mit der Schneebergbahn für besondere Stimmung. In rund 20 Minuten erreicht man die Hengsthütte, wo ein Bläserquartett und kulinarische Köstlichkeiten die Wartezeit aufs Christkind verkürzen. Auch der Erlebniszug Ötscherbär der Mariazellerbahn stimmt auf seiner Fahrt von St. Pölten nach Kirchberg an der Pielach auf den Heiligen Abend ein – und sogar das Christkind fährt mit! Beim Christkindlzug der Waldviertelbahn von Gmünd nach Weitra wartet auf die Besucherinnen und Besucher ein liebevoll gestaltetes Krippenspiel und eine stimmungsvolle Weihnachtsgeschichte.

„Das Christkind weiß einfach alles. Nur nicht, wie man kocht.“ – so lautet es auf den Gutscheinen der Wirtshauskultur Niederösterreich. Einzulösen sind die Gutscheine, die für hervorragendes Essen in gemütlicher Atmosphäre stehen, in einem der rund 200 Mitgliedsbetriebe. In der praktischen Print@Home-Version können die Gutscheine gleich zu Hause ausgedruckt werden. Das gilt auch für das neue Format „yap & dine“: Ein Tisch – vier Gänge – viele Momente zum Teilen. Vier bis sechs Personen ab 18 Jahren teilen sich nicht nur den Tisch, sondern gleich das ganze Menü – das Ausprobieren und gemeinsame Entdecken stehen dabei im Vordergrund.

Umso besser, wenn man sich über die Besorgung der Geschenke keine Gedanken mehr machen muss, so bleibt auch noch Zeit für ein schnelles Keks-Rezept. Die „Brotlaibchen“ von Gitti Fally vom Landgasthof in Kirchberg am Wechsel sind einfach zuzubereiten und in rund 40 Minuten fertig.

