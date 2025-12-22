ALKIG-Bewaffneter Angriff auf Moschee in Hollabrunn ist Angriff auf Religionsfreiheit und öffentliche Sicherheit

Wien (OTS) -

Nach dem bewaffneten Angriff auf die von der Albanischen Kultusgemeinde der IGGÖ betriebene Moschee in Hollabrunn, bei dem auf den Eingangsbereich der Moschee geschossen wurde, nimmt die Albanische Kultusgemeinde öffentlich Stellung.

Der gezielte Beschuss eines Gebetshauses stellt einen schweren Angriff auf die öffentliche Sicherheit und die Grundprinzipien des demokratischen Rechtsstaates dar. Gewalt gegen religiöse Einrichtungen darf weder relativiert noch als isolierter Vorfall behandelt werden. Sie berührt zentrale Fragen des gesellschaftlichen Friedens und der inneren Sicherheit.

Besonders besorgniserregend ist der öffentliche Umgang mit diesem Vorfall in sozialen Medien. Die Vielzahl an hasserfüllten und verharmlosenden Kommentaren in sozialen Medien ist alarmierend. Wenn solch ein bewaffneter Angriff auf ein Gebetshaus relativiert oder gerechtfertigt wird, zeigt dies eine gefährliche Verschiebung gesellschaftlicher Maßstäbe. Eine solche Normalisierung von Hass und Gewalt stellt eine ernsthafte Bedrohung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt dar und verlangt klare politische und gesellschaftliche Verantwortung. Dieser Entwicklung muss entschieden entgegengetreten werden. Religiöse Einrichtungen müssen Orte der Sicherheit sein. Friedlich betende Menschen dürfen nicht in Sorge leben, ob ihre Gebetshäuser geschützt sind. Der Schutz dieser Orte und der dort versammelten Menschen ist eine staatliche Kernaufgabe.

Die Albanische Kultusgemeinde der IGGÖ vertraut auf die laufenden Ermittlungen der Sicherheitsbehörden und dankt für das rasche Einschreiten. Zugleich unterstreicht sie die Bedeutung einer konsequenten Prävention gegen Hass, Gewalt und Radikalisierung- unabhängig davon, gegen wen sie sich richten.

Österreich steht für Religionsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Diese Grundwerte müssen gerade in angespannten Zeiten sichtbar geschützt und verteidigt werden.