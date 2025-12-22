Schneemann / Sharma: Erster Großspeicher des Burgenlands ist angekommen

Eisenstadt (OTS) -

„Heute ist ein historischer Tag für die Energieversorgung des Burgenlands. Der erste große Stromspeicher ist im Burgenland angekommen. Damit befindet sich nach Wind und Photovoltaik die dritte Säule unserer Energieunabhängigkeit, die Stromspeicher, voll im Ausbau", so Landesrat Leonhard Schneemann und CEO der Burgenland Energie Stephan Sharma am Montag in Siegendorf.

"In den letzten fünf Jahren konnten wir unsere Energieunabhängigkeit auf 70 % erhöhen. Davon profitieren schon heute die Burgenländer:innen über Österreichs größte Energiegemeinschaft, dem Fanclub Burgenland Energieunabhängig, mit einem dauerhaft günstigen Energiepreis von 10 Cent/kWh. Während auf Bundesebene über einen Energiekrisen-Strompreisdeckel auf 10 Cent/kWh diskutiert wird, haben wir diesen bereits - und das dauerhaft auf 20 Jahre ohne Indexierung. Mit dem Speicherausbau werden wir unsere Energieunabhängigkeit damit weiter für die Menschen in unserem Land Richtung 100 % erhöhen. Der Fanclub wird damit auch die erste Energiegemeinschaft sein, bei der die Menschen direkt den Stromspeicher nutzen können. Damit können wir bis 2030 dafür sorgen, dass unser selbst produzierter Sonnen- und Windstrom auch in der sonnen- und windfreien Zeit den Burgenländerinnen und Burgenländern zur Verfügung steht. So machen wir das Burgenland energiesicher für Generationen. Ein Meilenstein in der Energieversorgung Burgenlands", so Schneemann weiter.

Sharma erläutert: "Wir haben als Burgenland Energie 1997 mit dem ersten Windrad Geschichte geschrieben, 2022 haben wir mit dem ersten großen Photovoltaik-Park Geschichte geschrieben und heute schreiben wir mit dem ersten Großspeicher Geschichte im Burgenland. Wir sind stolz, dass nach langer und intensiver Vorarbeit der erste große Batteriespeicher im Burgenland angekommen ist. Wir bauen unsere unabhängige und sichere Energieversorgung im Burgenland auf drei Säulen auf: Windkraft, Photovoltaik und Speicher. Mit der Windkraft erzeugen wir vor allem am Abend und im Herbst und Winter am meisten Strom. Mit der Sonnenkraft erzeugen wir vor allem unter Tags und im Frühling und Sommer am meisten Strom. Um die Lücken dazwischen auszugleichen - im Burgenland ist diese Stromversorgungslücke in etwa um 6 Uhr früh und 18 Uhr am Abend - nutzen wir nun große Strom-Batteriespeicher. Wir speichern den Wind- und Sonnenstromüberschuss, der abends und unter Tags entsteht und nutzen den Strom genau dann, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Wir planen aktuell von Nord- bis Südburgenland acht große Batteriespeicherprojekte mit einem Speichervolumen von rd. 500 Megawattstunden. So machen wir das Burgenland energieunabhängig vom Ausland und auch energiesicher vor Blackouts“, erklärt der Chef der Burgenland Energie.

Der erste große Stromspeicher Burgenlands, der heute in Siegendorf angeliefert wurde, hat eine Speicherleistung von 2 Megawatt und ein großes Speichervolumen von 5 Megawattstunden. Er ist ein klassischer Lithium-Ionen Batteriespeicher, so wie man ihn heute bei E-Autos oder bei Heimspeichern im Einsatz hat. Er besteht aus rund 50 einzelnen Batterie-Modulen, deren Gesamtleistung in etwa der Speicherleistung von 100 Elektroautos entspricht. Die Nutzungsdauer beträgt 15 Jahre. Die Inbetriebnahme wird in noch im ersten Quartal 2026 erfolgen.

„Die sichere Energieversorgung unserer Menschen im Land können wir nur mit eigener Erzeugung, eigenen Netzen und eigenen Speicher gewährleisten. Mit der Errichtung von großen Stromspeichern setzen wir den nächsten Innovationsschritt und erhöhen die Energiesouveränität Burgenlands für die Menschen", so Schneemann und Sharma abschließend.