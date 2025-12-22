  • 22.12.2025, 13:38:02
Produktrückruf Tolérance Reinigungslotion 200ml

Grund: mögliche mikrobielle Kontamination

Freiburg (OTS) - 

Auf Grund einer möglichen mikrobiellen Kontamination haben wir die Tolérance Reinigungslotion 200ml (Charge 5A222) in Österreich zurückgerufen. Die Anwendung könnte zu Reizungen oder Infektionen führen. Bitte verwenden Sie das Produkt nicht weiter und wenden Sie sich für eine Rückerstattung an die Verkaufsstelle. Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Kundendienst unter +43 14858580 oder office.austria@pierre-fabre.com gerne zur Verfügung.

Sollten Sie das Produkt bereits angewendet haben und traten bei Ihnen daraufhin unerwünschte Reaktionen auf, kontaktieren Sie uns bitte unter TEL+49-761-45261-837, FAX +49-761-45261-244 oder pharmacovigilance_de@pierre-fabre.com .Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Unannehmlichkeiten.

Rückfragen & Kontakt

Pierre Fabre Dermo-Cosmetique GmbH
Telefon: + 43 14858580
E-Mail: office.austria@pierre-fabre.com

