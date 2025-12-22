Klimazukunft für Österreichs Regionen: Förderangebot 2025 startet

Wien (OTS) -

Gleich zwei Förderangebote des Klima- und Energiefonds für Regionen, nämlich die beiden seit Jahren erfolgreichen Programme „Klima- und Energie-Modellregionen (KEM)“ und „Klimawandel-Anpassungsmodellregionen (KLAR!)“, sind ab morgen für interessierte Regionen geöffnet. Während KEMs entscheidende Schritte in Richtung erneuerbarer Energie, Klimaschutz und nachhaltiger Mobilität setzen, geben KLAR!s den Regionen und Gemeinden die Möglichkeit, sich an den Klimawandel anzupassen. Im Rahmen der KEM-Ausschreibung stellt der Klima- und Energiefonds 11 Millionen Euro zur Weiterführung von KEMs zur Verfügung. Für bestehende KLAR!-Regionen stehen 8,8 Millionen bereit. Beide Programme werden aus Mitteln des Umwelt- und Klimaministeriums (BMLUK) dotiert.

Die österreichweit 130 bestehenden Klima- und Energie-Modellregionen setzen wichtige Impulse: Sie tragen zur Dekarbonisierung der Sektoren Strom, Wärme und Mobilität sowie der effizienten Nutzung von lokalen Ressourcen bei, unterstützen damit Österreichs Klima- und Energieziele und stärken so die regionale Wertschöpfung. Bislang wurden über 7.000 Klimaschutzprojekte in 1.177 österreichischen Gemeinden realisiert. Erfolgreich unterwegs sind zudem die „Klimawandel-Anpassungsmodellregionen“ (KLAR!): Derzeit sind 93 KLAR!-Regionen mit über 740 Gemeinden und knapp 2,2 Millionen Einwohner:innen in ganz Österreich Teil des Programms.

Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig: „Gerade in Österreich erleben wir immer häufiger Extremwetterereignisse mit verheerenden Folgen für Menschen, Infrastruktur und Wirtschaft. Ich danke allen Regionen, die so engagiert Klimaschutzprojekte umsetzen oder Anpassungsmaßnahmen realisieren. Mit diesen beiden Förderungen des Klima- und Energiefonds unterstützen wir dieses Engagement und ich freue mich schon auf weitere Projekte!“

Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds Bernd Vogl: „Unsere beiden Programme ,KEM‘ und ,KLAR!‘ arbeiten Hand in Hand und verfolgen einen umfassenden Ansatz, der Klimaschutz und Anpassung verbindet. Genau das macht sie zu ‚Orten von morgen‘ – zu lebenswerten Orten, die den Herausforderungen der Energie- und Mobilitätswende und des Klimawandels effizient, ressourcenschonend und innovativ begegnen und andere zum Nachmachen motivieren.“

Orte von morgen: Neue Website bündelt regionale Aktivitäten

Als neue Anlaufstelle für regionale Aktivitäten des Klima- und Energiefonds vereint die Plattform www.orte-von-morgen.at ab sofort die Programme „Klima- und Energie-Modellregionen (KEM)“, „Klimawandel-Anpassungsmodellregionen (KLAR!)“ und die Pionierstädte der „Mission Klimaneutrale Stadt“, die der Klima- und Energiefonds gemeinsam mit dem Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) fördert.

Diese drei Programme unterstützen Regionen und Städte dabei, Klimaschutz und Ressourcenschonung voranzutreiben und sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Jedes Programm setzt unterschiedliche Schwerpunkte – von Energieprojekten über Klimaanpassung bis hin zu urbaner Innovation. Neben Programminfos bietet die Website praxisnahe Projektbeispiele sowie Tools von und für Gemeinden und Regionen.

Förderprogramm „Klima- und Energie-Modellregionen“

Regionen bieten den passenden Rahmen, um Klimaschutzmaßnahmen wirksam umzusetzen, lokale Potenziale zu nutzen und nachhaltige Strukturen aufzubauen. Das Förderprogramm „Klima- und Energie-Modellregionen“ unterstützt daher die Konzeptionierung und Umsetzung von Klimaschutzprojekten in den Regionen und Gemeinden, um so die regionale Wertschöpfung und Arbeitsplätze zu sichern.

Einreichungen sind ab morgen, 11 Uhr, ausschließlich online möglich. Einreichberechtigt sind bestehende KEM, welche ihre aktuelle Umsetzungs- oder Weiterführungsphase bis spätestens 31.12.2026 fertigstellen.

Fristen und Links:

Vorgezogene Einreichfrist: 30.01.2026, 12:00 Uhr (nur für KEM, die bis spätestens 31.03.2026 die vorhergehende Umsetzungs- oder Weiterführungsphase fertiggsetellt haben)

Ende der Ausschreibung:31.03.2026, 12:00 Uhr

Link zur Ausschreibung: https://www.klimafonds.gv.at/foerderung/klima-und-energie-modellregionen-2025/

Förderprogramm „KLAR! Klimawandel-Anpassungsmodellregionen“

Das Förderprogramm „KLAR! Klimawandel-Anpassungsmodellregionen“ unterstützt Regionen dabei, sich auf den Klimawandel vorzubereiten und wirksame Anpassungsmaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen.

Die Einreichung ist ab morgen, 11 Uhr, ausschließlich online möglich. Einreichberechtigt sind bestehende KLAR! Regionen, welche die vorhergehende Umsetzungs- oder Weiterführungsphase bis spätestens 31.03.2027 fertigstellen.

Fristen und Links:

Vorgezogene Einreichfrist: 30.01.2026, 12:00 Uhr

Ende der Ausschreibung: 30.04.2026, 12:00 Uhr

Link zur Ausschreibung: https://www.klimafonds.gv.at/foerderung/klar-klimawandel-anpassungsmodellregionen-2025/



