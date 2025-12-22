  • 22.12.2025, 13:06:32
Neuer Quiz-Spaß: Mirjam Weichselbraun begrüßt zu „Universum – Die Show“ am 27. Dezember in ORF 2 und auf ORF ON

„Universum“-Fans quizzen gemeinsam mit Maria Angelini-Santner, Gregor Seberg und Hans Knauß um eine Traumreise

Wien (OTS) - 

Die seit fast vier Jahrzehnten erfolgreiche ORF-„Universum“-Reihe wird zur Hauptabendshow für die ganze Familie! In der neuen Quiz-Sendung dreht sich alles um spektakuläre Bilder, Tiere mit erstaunlichen Fähigkeiten, faszinierende Ökosysteme, aber auch spannende Zeitreisen in längst vergangene Epochen ebenso wie in die jüngere Geschichte. Denn „Universum – Die Show“ mit Mirjam Weichselbraun lädt am Samstag, dem 27. Dezember 2025, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zum Quizzen über Themenbereiche aus den „Universum“-Naturfilmen und der „Universum History“- Reihe ein. Das bildgewaltigte Studio verwandelt sich in unterschiedliche „Universum“-Erlebnislandschaften und lässt die Kandidatinnen und Kandidaten sowie das Publikum in die faszinierende Welt von „Universum“ eintauchen.

Drei Teams – bestehend aus je einem Promi und einer Quiz-Kandidatin bzw. einem Quiz-Kandidaten – treten in mehreren spannenden Runden gegeneinander an. In der ersten Sendung spielen „Dancing Stars“-Jurorin Maria Angelini-Santner mit Harald Zeitlhofer, ORF-Moderator und -Kommentator Hans Knauß mit Julia Lauss und Schauspieler Gregor Seberg – zu sehen ab 18. Jänner in „School of Champions“ in ORF 1 – mit Nicola Feichtegger. Gemeinsam stellen sich die Teams einem spannenden Wissensduell mit Multiple-Choice-Fragen, Sortieraufgaben und schnellen Buzzer-Runden. Wissen, Reaktionsvermögen und Teamgeist sind gefragt, denn am Ende zählt jeder Punkt, um eine ganz persönliche Traumreise für die Quiz-Kandidatin oder den Quiz-Kandidaten zu ergattern.

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG

