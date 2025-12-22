Sima/Nikolai/Pipal-Leixner: Wiener Radwegoffensive weiter auf der Überholspur – Aufgewertete Radverbindung in Rembrandtstraße ist fertig

Wien (OTS) -

Der Reigen der fertiggestellten Radwege zum Jahresende geht ins Finale: Nach der kürzlichen Eröffnung der 2,5 km langen Top-Fahrradverbindung Seeböckgasse/Geblergasse, der 1,5 km langen Radverbindung Rinnböckstraße-Rennweg, der rund 1 km langen Fahrradstraße Auhofstraße, der 1,2 km langen TOP-Radverbindung vom Gürtel über die Alserbachstraße bis zur Friedensbrücke und der 900 m langen neuen Radverbindung in der Alszeile in Hernals ist kürzlich auch im 2. Bezirk ein wichtiges Projekt fertig geworden: der neue 500 m lange Zwei-Richtungsradweg zwischen Augarten und Donaukanal. Der neue Radweg ist nach der Umsetzung des Mega-Radhighways in der Praterstraße und Lassallestraße sowie neuer Radwege in der Nordbahnstraße, Taborstraße und Kleinen Sperlgasse ein weiteres attraktives Angebot in der Leopoldstadt: Auf rund 500 m wurde der schmale Zwei-Richtungs-Radweg in der Rembrandtstraße zwischen Obere Augartenstraße und Obere Donaustraße verbreitert, sodass Radfahrende künftig sicherer und komfortabler zwischen der Inneren Stadt und dem Augarten unterwegs sind. Im Frühjahr geht es dann weiter mit der Begrünung entlang der Route.

„Ich freue mich, dass wir zu Jahresende noch so eine Vielzahl wichtiger Radwege- und Begrünungsprojekte fertigstellen konnten. Danke an alle Bezirksverantwortlichen und die Mitarbeiter*innen in den Dienststellen. Gemeinsam haben wir die Radinfrastruktur in den Bezirken verbessert und auch der neue Zwei-Richtungsradweg hier im zweiten Bezirk macht das Radfahren auf dieser viel genutzten Route vom Donaukanal in den Augarten sicherer und komfortabler. Außerdem sorgen wir bei unseren Projekten für Begrünung im Umfeld. 13 neue Bäume und mehr als 230 qm Grünflächen werden ab nächstem Frühjahr die Rembrandtstraße klimafit machen“, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

Bezirksvorsteher Alexander Nikolai betont: „Ich freue mich sehr, dass das Projekt nun abgeschlossen werden konnte. Neben dem Ausbau der Radinfrastruktur beinhaltete das Projekt auch eine entschlossene Begrünungsoffensive in der Rembrandtstraße und den Nebengassen, wodurch das dortige Klima zukünftig verbessert wird. Durch die übersichtlichere und geordnetere Oberflächenstruktur wurde außerdem die Lebensqualität der dortigen Bewohnerinnen und Bewohner nachhaltig optimiert.“

Verbreiteter Radweg bedeutet mehr Sicherheit für alle

Die rund 500 m lange Rembrandtstraße verbindet die Obere Augartenstraße mit der Oberen Donaustraße und liegt damit zwischen zwei wichtigen Naherholungsgebieten: dem Augarten und dem Donaukanal. Der bereits bestehende, jedoch sehr schmale Zwei-Richtungs-Radweg wurde nun verbreitert und sicherer gestaltet. Dadurch ist eine komfortablere Radverbindung entstanden, die Radfahrende sowohl vom Augarten aus dem 2. Bezirk kommend in Richtung Innere Stadt als auch direkt von der Innenstadt in den Augarten führt. Die Rembrandtstraße wird so zu einem wichtigen Bindeglied im Radwegenetz der Leopoldstadt und erleichtert den Weg vom dicht bebauten Stadtgebiet direkt ins Grüne.

Zusätzlich wurde die Einbahnstraße insgesamt verkehrssicherer gestaltet. Gehsteigvorziehungen an mehreren Kreuzungen verbessern die Sichtbeziehungen und verkürzen Querungswege – ein Plus für Fußgänger*innen, Radfahrende und den motorisierten Verkehr.

Raus aus dem Asphalt: Begrünung für ein klimafittes Grätzl

Die Rembrandtstraße sowie Teile der angrenzenden Nebengassen werden im Frühjahr um insgesamt 13 neue Bäume – davon 10 Bäume in der Rembrandtstraße, 2 Bäume in der Zwerggasse, 1 Baum in der Förstergasse – und 2 Hochstammsträucher erweitert. So ist im kommenden Sommer für Schatten, Kühlung und ein angenehmes Mikroklima im Grätzl bestens gesorgt. Zusätzlich werden 232 Quadratmeter durch neue Grünflächen entsiegelt – inklusive 19 Grünbeeten - wodurch der Straßenraum klimafit wird. Neue Sitzmöglichkeiten sowie zusätzliche Radbügel erhöhen die Aufenthaltsqualität und machen den Straßenraum noch lebenswerter.

„Mit der Verbreiterung des Radwegs in der Rembrandtstraße optimieren wir diese wichtige Verbindung zwischen Donaukanal und Augarten und zeigen zum Jahresabschluss erneut: Wir bauen nicht nur Radwege, wir schaffen sichere, zusätzlich begrünte und komfortable Verbindungen für alle Generationen. Mehr Platz für das Rad und mehr Kühlung für das Grätzl erhöhen die Lebensqualität für alle direkt vor ihrer Haustür. So macht das Umsteigen aufs Rad im Alltag richtig Freude“, unterstreicht NEOS Wien Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner.

Die Leopoldstadt wird klimafit – Nachbegrünung Nordbahnviertel startet 2026

In der ganzen Stadt laufen aktuell zahlreiche Begrünungs- und Entsiegelungsprojekte auf Hochtouren, so auch im 2. Bezirk. Nach der klimafitten Umgestaltung des Pratersterns von einem Hitze-Hotspot in eine begrünte und gekühlte Aufenthaltsoase und dem Bau des Mega-Radhighways auf der Praterstraße und Lassallestraße – mit vielen zusätzlichen Bäumen - ist jetzt das nächste Radprojekt fertiggestellt.

2026 startet die Nachbegrünung des Nordbahnviertels: Neue Bäume und Grünflächen in den Straßenzügen sorgen schon bald für mehr Aufenthaltsqualität und ein verbessertes Mikroklima. Schritt für Schritt entsteht so ein klimafitter und fahrradfreundlicher Bezirk, von dem Radfahrende, Fußgänger*innen und Anrainer*innen gleichermaßen profitieren.

Wiens große Radwegoffensive läuft

Die große Wiener Radwegoffensive läuft auf Hochtouren! Die rot-pinke Stadtregierung hat bislang über 250 Projekte und knapp 100 km im Hauptradwegenetz umgesetzt. Mehr als 50 km Radinfrastruktur wurden zudem im Bezirksnetz bereits realisiert. Die intensiven Anstrengungen machen sich bezahlt: Die Zahl der Radler*innen nimmt stetig zu. So ist der Anteil der Wege, die per Rad zurückgelegt werden, im Jahr 2024 auf 11 % gestiegen (im Jahr 2019 waren es 7 %), wie die Modalsplit-Erhebung 2024 zeigt. Auch für 2026 stehen etliche Projekte und wichtige Lückenschlüsse am Programm.

Alle Infos zu den Radwegeprojekten auf fahrradwien.at

