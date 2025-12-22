IGGÖ fordert verantwortungsvolle politische Kommunikation und warnt vor pauschalisierenden Debatten

Wien (OTS) -

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) äußert angesichts aktueller politischer Debatten zu Integrationsfragen sowie des beschlossenen Kopftuchverbots für Schülerinnen bis zum 14. Lebensjahr Besorgnis über Tonfall und Wirkung der öffentlichen Kommunikation von höchsten politischen VerantwortungsträgerInnen.

Studien, politische Stellungnahmen und mediale Zuspitzungen gehen derzeit mit einer spürbaren Zunahme feindlicher Rhetorik, Drohungen und Angriffen auf religiöse Einrichtungen einher. Auch die Ergebnisse des Integrationsbarometers zeigen, dass MuslimInnen in Teilen der Bevölkerung zunehmend negativ wahrgenommen werden.

Diese Wahrnehmungen sind ernst zu nehmen, dürfen jedoch nicht pauschalisiert oder politisch instrumentalisiert werden.

„Integration braucht Differenzierung und Verantwortung. Wer Stimmungsbilder zur Grundlage pauschaler Urteile über ganze Bevölkerungs- oder Religionsgruppen macht, gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt und untergräbt das Vertrauen in demokratische Institutionen“, betont IGGÖ-Präsident Ümit Vural.

Der Integrationsbarometer bildet subjektive Einstellungen und Wahrnehmungen ab, nicht jedoch objektive Integrationsleistungen oder das tatsächliche Zusammenleben im Alltag. Undifferenzierte Schlussfolgerungen aus solchen Daten bergen die Gefahr der Stigmatisierung ganzer Bevölkerungs- und Religionsgruppen. Dies wirkt sich negativ auf das Sicherheitsgefühl, das Vertrauen in staatliche Institutionen sowie auf die gesellschaftliche Teilhabe vieler Betroffener aus und kann ein Klima begünstigen, in dem Ausgrenzung, antimuslimischer Hass und Gewaltbereitschaft zunehmen.

MuslimInnen sind ein selbstverständlicher Teil der österreichischen Gesellschaft und leisten täglich wertvolle Beiträge in allen Bereichen des öffentlichen Lebens.

Die IGGÖ appelliert daher an politische VerantwortungsträgerInnen, eine sachliche, differenzierte und faire politische Kommunikation zu pflegen und Grund- sowie Menschenrechte und die Religionsfreiheit konsequent zu achten.

Ein respektvoller und konstruktiver Dialog ist Voraussetzung für nachhaltige Lösungen und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich steht hierfür jederzeit zur Verfügung.