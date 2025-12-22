Erstmals über eine Million Euro Slot-Gewinn in Österreich

Wien (OTS) -

Historischer Moment im österreichischen Online Glücksspiel: Am 20.12.2025 wurde auf win2day, der Spieleseite der Österreichischen Lotterien, zum ersten Mal der win2day Jackpot in Höhe von über 1 Million Euro gewonnen.

Der Glückspilz schnappte sich den Hauptgewinn bei der Slot Lion Strike Extreme und darf sich über beeindruckende Ꞓ 1.056.156,08 freuen.

Ein Jackpot, der Slot-Geschichte schreibt

Der win2day Jackpot, gestartet im Oktober 2025, ist ein heimisches Unikum: Er ist direkt in ausgewählte Slots integriert und kann jederzeit ausgelöst werden – völlig unabhängig von der Einsatzhöhe. Bereits ab 10 Cent Einsatz haben User:innen die Chance auf den vollen Jackpotbetrag.

Dass nun erstmals über eine Million Euro in einer Online Slot in Österreich gewonnen wurde, zeigt, dass das neue Jackpot-System hält, was es verspricht – große Gewinne mit kleinen Einsätzen, legal und sicher nur auf win2day.

Exklusiv in Österreich – sicher, fair und konzessioniert

Der win2day Jackpot läuft ausschließlich auf win2day.at, der Spieleseite der Österreichischen Lotterien, die über die einzige in Österreich gültige Konzession für Online Glücksspiel verfügen.

Nur auf win2day ist gewährleistet, dass sämtliche Spiele, die Datenverarbeitung und die Gewinnauszahlung nach höchsten österreichischen Standards erfolgen – ergänzt durch umfassende Fairplay- und Spielerschutzmaßnahmen.

Apropos Spielerschutz: Die Österreichischen Lotterien sind mit der hauseigenen Spielerschutzlösung auch im internationalen Vergleich federführend. 2024 gewann man mit dem Lotterien Health Check auf win2day den Innovationspreis der European Lottery Association.

So funktioniert der win2day Jackpot

Der win2day Jackpot ist ein in ausgewählte Slots eingebautes Feature. Wird das Jackpot-Feature ausgelöst, erscheint eine Jackpot-Walze, die entscheidet, welchen der vier möglichen Jackpots die Userin bzw. der User gewinnt. Der Diamond Jackpot ist die höchste Jackpot-Stufe – mit einem Startwert von Ꞓ 500.000.

Mit jedem Spin, der von einer Userin bzw. einem User in einer der teilnehmenden Slots getätigt wird, erhöht sich der Jackpot-Betrag. Bereit mit dem Mindesteinsatz von 10 Cent besteht die Chance auf den vollen Gewinn.

Der Jackpot läuft ausschließlich auf win2day und ist nur für volljährige Personen mit Hauptwohnsitz in Österreich spiel- und gewinnbar.

Über win2day

win2day ist die Online-Spieleseite der Österreichischen Lotterien und bietet als einzige legale Glücksspielplattform in Österreichs ein umfassendes Angebot. Neben sämtlichen Lotteriespielen der Österreichischen Lotterien – wie Lotto „6 aus 45“ oder EuroMillionen – umfasst das Angebot Slots und Casinospiele, wie den win2day Poker Room oder das win2day Online Studio – das erste Online Casino mit Live-Übertragung aus Wien. Ergänzt wird das Portfolio durch ein breites Sportwetten-Angebot. Alle Spiele unterliegen strengsten Sicherheits-, Fairplay- und Spielerschutzrichtlinien.

Weitere Informationen: www.win2day.at

Ein Bild zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/Presse-Bilder