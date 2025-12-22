„Die Jugendpolitik von heute bringt die Volkswirtschaft von morgen um.“

Wien (OTS) -

„Die sozialdemokratischen Lehrenden Österreichs schlagen Alarm: Wenn wir so weitermachen, gefährden wir nicht nur die Chancen unserer Kinder, sondern auch die Grundlage unserer Volkswirtschaft“, warnt SLÖ-Bundesvorsitzender Thomas Bulant kurz vor Weihnachten.

Laut Österreichs Bundesverfassung haben Kinder und Jugendliche Anspruch auf die bestmögliche geistige, seelische und körperliche Entwicklung. Sie sollen zu gesunden, selbstbewussten, glücklichen, kreativen und leistungsorientierten Menschen heranwachsen. „Das ist kein frommer Weihnachtswunsch“, betont Bulant, „sondern ein klarer Auftrag an Politik und Gesellschaft. Alle Abgeordneten sind auf diese Verfassung vereidigt.“

Die sozialdemokratischen Lehrenden fordern daher, dass die österreichische Volksvertretung diese verfassungsmäßigen Zielsetzungen endlich ernst nimmt, etwa im Rahmen einer Parlamentsenquete 2026, in der gemeinsam an einer Kinder- und Jugendpolitik gearbeitet wird, die der Zukunft des Landes gerecht wird.

„In Österreich leben zu viele Kinder in Armut, Chancen sind ungleich verteilt, Talente bleiben ungenutzt“, kritisiert Bulant. „Das kann sich eine soziale Gemeinschaft und unsere Volkswirtschaft auf Dauer nicht leisten.“

Auf dem Wunschzettel, den der SLÖ symbolisch an das „Christkind“ in den Parlamentsklubs richtet, stehen klare Forderungen:

Schutz der Kinder vor digitalen Kinderzimmern!

Schutz der Jugendlichen vor sozialen Medien!

Schutz vor schädlichen Umweltbedingungen!

Bildungsinstitutionen, in denen jedes Kind im Zentrum steht!

Integrationsmaßnahmen, die fördern und fordern!

Eine Ausbildung aller Pädagog:innen, die an den beruflichen Herausforderungen orientiert ist!

„Diese Wünsche entspringen dem Erleben tausender Pädagog:innen, die sich tagtäglich bemühen, den Auftrag der Verfassung in ihren Klassenzimmern mit Leben zu füllen“, so Bulant.

Der SLÖ wünscht allen Lehrenden, Eltern und Schüler:innen erholsame Weihnachtsferien und ein neues Jahr, in dem nicht Koalitionspapiere oder Oppositionsstrategien das Parlament leiten, sondern die Sorge um die Zukunft unserer Kinder.