Die Streaming-Highlights auf ORF ON zu den Feiertagen

O du fröhliche Streaming-Zeit! Beim Geschenke einpacken, Warten auf das Christkind, Countdown zum Jahreswechsel, entspannten Solo-Abend oder gemütlichen Beisammensein – auf ORF ON warten rund um die Feiertage zahlreiche On-Demand-Highlights: von den besten Weihnachtsfilmen über Top-Unterhaltung von Multitalent Thomas Stipsits und die Einstimmung auf das Neujahrskonzert 2026 mit einem Rückblick auf die „Pausenfilme“ der vergangenen Jahren bis hin zur neuen, dritten Saison der beliebten ORF/BR-Serie „School of Champions“, die ab 1. Jänner und damit schon mehr als zwei Wochen vor ihrem ORF-1-Start auf ORF ON „gebinged“ werden kann.

Die besten Weihnachtsfilme

In einer Videokollektion zusammengefasst sind „Die besten Weihnachtsfilme“ (https://on.orf.at/sammlung/13870369/die-besten-weihnachtsfilme) – mit u. a. österreichischen Klassikern, die unter dem Christbaum nicht mehr wegzudenken sind, wie – anlässlich der 70-jährigen Kino-Uraufführung – den „Sissi“-Filmen („Sissi“ ab 25. Dezember, 13.05 Uhr, „Sissi, die junge Kaiserin“ ab 26. Dezember, 13.10 Uhr, „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“ ab 27. Dezember, 13.20 Uhr), „Single Bells“ und „O Palmenbaum“ oder auch weiteren weihnachtlichen Filmhits wie „Weihnachten im Olymp“ oder den vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Kinoproduktionen „Wie kommen wir da wieder raus?“ und „Operation White Christmas“. Ebenfalls nicht fehlen dürfen die Weihnachts-Episodenfilme „Schrille Nacht“ und „Schrille Nacht 2“ (ab 22. Dezember, 21.55 bzw. 20.15 Uhr), die am Stück oder in einzelnen Episoden (sieben pro Film) für festliche Stimmung sorgen. Ein Wiedersehen mit Thomas Stipsits als Glücksengerl gibt es in der ORF-Verfilmung von Daniel Glattauers Roman „Geschenkt“.

Bestens unterhalten mit Thomas Stipsits

Publikumsliebling Thomas Stipsits sorgt auch in einer eigenen Videokollektion (https://on.orf.at/sammlung/13870616/bestens-unterhalten-mit-thomas-stipsits) für beste Unterhaltung, etwa mit den Quotenkrachern „Kopftuchmafia“ und „Uhudler-Verschwörung“ – den ORF-Verfilmungen seiner ersten beiden „Stinatz Krimis“ – oder dem ORF-kofinanzierten Kinoerfolg „Griechenland“ (ab 25. Dezember).

Prosit Neujahr! Das Neujahrskonzert 2026

Zur Einstimmung auf das neue Jahr und das weltberühmte Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker (am 1. Jänner, live um 11.15 Uhr in ORF 2, Ö1 und auf ORF ON) stehen, bereits jetzt einzeln abrufbar und ab 29. Dezember gesammelt in der Videokollektion „Prosit Neujahr! Das Neujahrskonzert 2026“ die ORF-Filme zur Konzertpause der vergangenen Jahre – „Beethovens Blätterwirbel“ (2020), „Happy Birthday, Burgenland! 1921 – 2021“ (2021), „Mission Apollo – Österreichs Welterbe“ (2022), „150 Jahre Wiener Weltausstellung – 150 Years World Expo Vienna“ (2023), „Anton Bruckner – Eine Entdeckungsreise“ (2024) und „2025 – Eine Strauss-Odysee“ – zur Verfügung.

Dritte Staffel der beliebten ORF/BR-Serie „School of Champions“ schon ab 1. Jänner streamen

Ebenfalls ins neue Jahr und damit in ihre bereits dritte Saison starten die Ski-Asse der „School of Champions“ am 1. Jänner 2026, denn alle neuen Folgen der beliebten ORF/BR-Serie können bereits mehr als zwei Wochen vor dem TV-Auftakt (am 18. und 19. Jänner, danach montags, jeweils um 20.15 und 21.05 Uhr in ORF 1) auf ORF ON gestreamt werden. Die Jungstars müssen sich dabei neben sportlichen Challenges auch weiterhin mit den Herausforderungen des Erwachsenwerdens herumschlagen, wenn sie auf dem Weg zur Ziellinie nicht nur das nächste Tor, sondern auch immer mehr zu sich selbst finden. Möglichkeiten sowie Ablenkungen sportlicher und privater Natur fordern zwar die Aufmerksamkeit der Ski-Elite von morgen, aber die Frage der Prioritäten ist schnell geklärt, als sie mit einer schockierenden Nachricht konfrontiert wird: Es droht die Schließung der „School of Champions“ – und ihre Rettung liegt in den Händen der Nachwuchssportler:innen! Erneut mit Emilia Warenski, Imre Lichtenberger, Luna Mwezi, Mikka Forcher, Moritz Uhl, Marie Theres Müller, David-Joel Oberholzer, Jakob Seeböck, der auf ORF ON in einer Must-see-Lane außerdem seine Streaming-Tipps vorstellt, Gregor Seberg, Simon Hatzl, Thomas Mraz, Anna Thunhart, Oliver Rosskopf, Julia Rosa Peer, Judith Altenberger, Ferdinand Hofer u. v. a.