- 22.12.2025, 12:20:32
- /
- OTS0068
Journaldienst der Rathauskorrespondenz über die Feiertage
Die Rathauskorrespondenz ist wie jedes Jahr im Rahmen ihrer Journaldienstzeiten auch über die Weihnachtsfeiertage und Neujahr für Medien-Anfragen besetzt. Unter der Telefonnummer 01/4000-81081 erreichen Sie die diensthabende Redakteurin bzw. den diensthabenden Redakteur zu folgenden Zeiten:
Mittwoch, 24. Dezember: 08 bis 14 Uhr
Freitag, 26. Dezember: 10 bis 15 Uhr
Mittwoch, 31. Dezember: 08 bis 14 Uhr
Donnerstag, 1. Jänner 2025: 10 bis 15 Uhr
Dienstag, 6. Jänner: 10 bis 15 Uhr
An regulären Arbeitstagen ist die Rathauskorrespondenz wie gewohnt von 08 bis 18 Uhr erreichbar.
Das Team der Rathauskorrespondenz wünscht den Kolleg*innen in den Online-, TV-, Radio- und Print-Redaktionen, Agenturen und Pressestellen schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und freuen uns auf ein erfolgreiches Jahr 2026. (Schluss) red
Rückfragen & Kontakt
Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: dr@ma53.wien.gv.at
Website: https://presse.wien.gv.at
