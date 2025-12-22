  • 22.12.2025, 12:20:32
Journaldienst der Rathauskorrespondenz über die Feiertage

Wien (OTS) - 

Die Rathauskorrespondenz ist wie jedes Jahr im Rahmen ihrer Journaldienstzeiten auch über die Weihnachtsfeiertage und Neujahr für Medien-Anfragen besetzt. Unter der Telefonnummer 01/4000-81081 erreichen Sie die diensthabende Redakteurin bzw. den diensthabenden Redakteur zu folgenden Zeiten:

  • Mittwoch, 24. Dezember: 08 bis 14 Uhr

  • Freitag, 26. Dezember: 10 bis 15 Uhr

  • Mittwoch, 31. Dezember: 08 bis 14 Uhr

  • Donnerstag, 1. Jänner 2025: 10 bis 15 Uhr

  • Dienstag, 6. Jänner: 10 bis 15 Uhr

An regulären Arbeitstagen ist die Rathauskorrespondenz wie gewohnt von 08 bis 18 Uhr erreichbar.

Das Team der Rathauskorrespondenz wünscht den Kolleg*innen in den Online-, TV-, Radio- und Print-Redaktionen, Agenturen und Pressestellen schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und freuen uns auf ein erfolgreiches Jahr 2026. (Schluss) red

