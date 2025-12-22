Mehr Chancen auf Bildung weltweit: Internationale Stipendienprogramme starten in die nächste Runde

Wien (OTS) -

Der OeAD, Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung, schreibt für das Studienjahr 2026/27 international ausgerichtete Stipendien- und Förderprogramme in der Höhe von 15 Millionen Euro aus. Die Stipendien und Förderungen werden vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF) finanziert und vom OeAD abgewickelt.

Ziel der Stipendien des BMFWF ist es, internationale Studien- und Forschungsaufenthalte zu ermöglichen. „Jede und jeder soll die Möglichkeit haben über Grenzen hinweg zu lernen, zu forschen und neue Perspektiven zu entwickeln. Internationalisierung öffnet Türen, erweitert Horizonte und stärkt den sozialen Zusammenhalt in einer globalen Welt“, so Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner.

Die Programme ermöglichen Auslandsaufenthalte österreichischer Studierender, Lehrender und Forschender bzw. bieten internationalen Bewerber:innen Studien,- Lehr- oder Forschungsaufenthalte an österreichischen Hochschul- und Forschungseinrichtungen und tragen damit auch zur Attraktivität Österreichs als Hochschul- und Forschungsstandort bei.

OeAD-Geschäftsführer Jakob Calice betont: „Mit den international ausgerichteten Stipendien- und Förderprogrammen für das Studienjahr 2026/27 schaffen wir konkrete Chancen für Mobilität, wissenschaftlichen Austausch und nachhaltige Kooperationen. Internationale Studien- und Forschungsaufenthalte sind ein zentraler Hebel, um Qualität, Innovationskraft und globale Vernetzung des österreichischen Hochschul- und Forschungsstandorts weiter zu stärken.“

Die konkreten Ausschreibungen mit Informationen zu Zielgruppe, Einreichbedingungen, Förderhöhen, Dauer und Einreichfristen sind in der Österreichischen Datenbank für Stipendien und Forschungsförderung www.grants.at veröffentlicht.