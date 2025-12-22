  • 22.12.2025, 12:07:32
  • /
  • OTS0066

Mehr Chancen auf Bildung weltweit: Internationale Stipendienprogramme starten in die nächste Runde

BMFWF und OeAD laden zur Einreichung von Bewerbungen für das Studienjahr 2026/27 ein

Wien (OTS) - 

Der OeAD, Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung, schreibt für das Studienjahr 2026/27 international ausgerichtete Stipendien- und Förderprogramme in der Höhe von 15 Millionen Euro aus. Die Stipendien und Förderungen werden vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF) finanziert und vom OeAD abgewickelt.

Ziel der Stipendien des BMFWF ist es, internationale Studien- und Forschungsaufenthalte zu ermöglichen. „Jede und jeder soll die Möglichkeit haben über Grenzen hinweg zu lernen, zu forschen und neue Perspektiven zu entwickeln. Internationalisierung öffnet Türen, erweitert Horizonte und stärkt den sozialen Zusammenhalt in einer globalen Welt“, so Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner.

Die Programme ermöglichen Auslandsaufenthalte österreichischer Studierender, Lehrender und Forschender bzw. bieten internationalen Bewerber:innen Studien,- Lehr- oder Forschungsaufenthalte an österreichischen Hochschul- und Forschungseinrichtungen und tragen damit auch zur Attraktivität Österreichs als Hochschul- und Forschungsstandort bei.

OeAD-Geschäftsführer Jakob Calice betont: „Mit den international ausgerichteten Stipendien- und Förderprogrammen für das Studienjahr 2026/27 schaffen wir konkrete Chancen für Mobilität, wissenschaftlichen Austausch und nachhaltige Kooperationen. Internationale Studien- und Forschungsaufenthalte sind ein zentraler Hebel, um Qualität, Innovationskraft und globale Vernetzung des österreichischen Hochschul- und Forschungsstandorts weiter zu stärken.“

Die konkreten Ausschreibungen mit Informationen zu Zielgruppe, Einreichbedingungen, Förderhöhen, Dauer und Einreichfristen sind in der Österreichischen Datenbank für Stipendien und Forschungsförderung www.grants.at veröffentlicht.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung
Florian Atzmüller
Telefon: +43 664 78092423
E-Mail: florian.atzmueller@bmfwf.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MWF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright