Weihnachtswunder bei ANIMAL SPIRIT

Esternberg (OTS) -

Kurz vor Weihnachten ist es geschafft: Der vor dem Schlachter gerettete Warmblutwallach Callahan konnte dank der großzügigen Unterstützung vieler tierlieber Menschen endlich am Gnadenhof Esternberg aufgenommen werden. Nach einer tragischen Zeit beginnt für ihn nun ein neues Kapitel – eines, das von Sicherheit, Fürsorge und einem pferdegerechten Leben geprägt ist.

Über Callahans Vorgeschichte konnte leider nur wenig in Erfahrung gebracht werden. Bekannt ist lediglich, dass er offenbar bis Mai 2025 noch als Reitschulpferd eingesetzt wurde, bevor er in den Besitz einer neuen Eigentümerin kam, die ihn nach wenigen Monaten herzlos weitergab – letztlich zur Entsorgung. Dass Callahan heute lebt, ist ausschließlich dem schnellen Handeln und der enormen Unterstützung vieler Menschen zu verdanken, die daran glauben, dass jedes einzelne Leben zählt.

Am Gnadenhof Esternberg bezog Callahan seine neue Box und wurde dort herzlich empfangen. Direkt neben ihm lebt der gutmütige Fuchswallach Missoui, der ihn ruhig und freundlich willkommen hieß. Auch Max und Moritz, unser Noriker und unser Huzule, begrüßten den Neuankömmling neugierig aus dem angrenzenden Offenstall. Zusätzlich zeigten sich unsere rund 20 Esel, die sich vor den Pferdeboxen aufhalten, ausgesprochen interessiert an ihrem neuen Nachbarn.

Gnadenhofleiter Sascha schreibt: ,,Callahan präsentiert sich von Beginn an als äußerst sozialer, freundlicher und neugieriger Wallach. Er zeigt keinerlei Dominanzverhalten oder Aggressionen und fügt sich bemerkenswert ruhig in die bestehende Herde ein. Bereits am nächsten Tag durfte er gemeinsam mit der großen Pferde- und Eselgruppe auf die weitläufige Weide. Dort holte er sichtlich nach, was ihm in den letzten Tagen und Wochen gefehlt hatte: freie Bewegung, ausgelassenes Laufen sowie ausgiebiges Wälzen in Gras und Matsch – so, wie es sich für ein Pferd auf einem Gnadenhof gehört."

Am Gnadenhof Esternberg bedeutet Leben nicht, sauber in der Box zu stehen oder „brav“ beim Reiten zu funktionieren. Hier darf ein Pferd Pferd sein – mit sozialen Kontakten, Bewegung, Freude und Selbstbestimmung. Callahan musste vermutlich lange Zeit dem Klischee eines schönen, leistungsfähigen Reitpferdes entsprechen. Nun ist endlich die Zeit gekommen, in der er nichts mehr leisten muss, sondern einfach leben darf.

Wir sind tief berührt, wie viele Menschen Callahans Geschichte bewegt hat und wie viel Unterstützung wir erfahren durften. Gerade in der Weihnachtszeit fühlt sich seine Rettung wie ein echtes Weihnachtswunder an. Ohne diese Hilfe wäre seine Rettung nicht möglich gewesen.

Ein großes Dankeschön an alle, die uns unterstützen und daran glauben, dass jedes einzelne Leben wertvoll ist.