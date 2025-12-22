Rekordjahr 2025 in Schloss Hof: über 300.000 Besucher:innen

Schloss Hof (OTS) -

Besucherrekord geknackt: Schloss Hof blickt auf ein Rekordjahr 2025 mit über 300.000 Besucher:innen zurück – innovative Familienangebote, lebendige Kulturvermittlung und kulinarische Genüsse laden mit verlängertem Lichterzauber (bis 6.1.2026) zum Wiederkommen ein.

2025 neigt sich dem Ende zu und Schloss Hof blickt auf ein überaus erfolgreiches Jahr zurück. Dank neuer Familienangebote und der Übernahme der Gastronomie durch die Schönbrunn Group stieg die Attraktivität des beliebten Ausflugsziels im Marchfeld deutlich.

„ Wir freuen uns über diese äußerst positive Entwicklung. Die Begeisterung unserer Gäste spornt uns an, diesen Weg mit neuen Angeboten und einem starken Fokus auf Qualität auch in Zukunft fortzusetzen. Als Schönbrunn Group erwirtschaften wir unsere Erträge ohne staatliche Förderungen oder Steuergeld – ausschließlich aus Eintrittsgeldern, Shoperlösen, Veranstaltungen und Vermietungen. Das ermöglicht es uns, sowohl den laufenden Betrieb als auch notwendige Erhaltungs- und Restaurierungsmaßnahmen vollständig aus eigenen Mitteln zu finanzieren “, betont Klaus Panholzer, CEO/Geschäftsführer der Schönbrunn Group.

Weihnachtsfreude auf Schloss Hof: Genussmomente und Lichterzauber gehen bis 6. Jänner 2026 in die Verlängerung

3-Gänge Festtagsmenü

Von 25.12. 2025 bis 6.1. 2026 lädt Schloss Hof dazu ein, die ruhige Jahreszeit in stimmungsvoller Atmosphäre zu genießen. Während der Kulinarischen Festtage verwöhnt das Restaurant Kräutergarten seine Gäste mit einem exquisiten Festtagsmenü aus hochwertigen, regionalen Zutaten.

Für 35 Euro pro Person erwartet die Gäste ein köstliches dreigängiges Menü.

Tischreservierung empfohlen: unter gastronomie@schlosshof.at, Tel.: +43 2285 20000 843 Tisch online reservieren

Märchenhafter Lichterzauber von 25.12.2025 bis 6.1. 2026:

Funkelnde Lichtinstallationen, leuchtende Figuren und stimmungsvolle Musikshows verwandeln die größte Landschlossanlage Österreichs in ein magisches Wintermärchen. Der Lichterzauber ist täglich von 10:00 bis 19:00 Uhr geöffnet und bietet unvergessliche Momente für die ganze Familie. Wärmende Getränke gibt es bei den Gastronomiehütten - außerdem sind das Kinderkarussell und die Eisenbahn ab 13.00 Uhr geöffnet.

Eintritt (Lichterzauber & Außenanlage Schloss Hof) im Zeitraum von 25. Dezember 2025 bis 6. Jänner 2026: Erwachsene Ꞓ 11,00 | Kinder Ꞓ 5,50 | Familie Ꞓ 27,50

Kaiserliche Tea-Time

Ein besonderes Erlebnis ist auch die Kaiserliche Tea-Time (1.1. und 6.1. sowie jedes Wochenende um 13.30 Uhr). Nach einem Aperitif in der historischen Orangerie und einer Führung durch den Barockgarten im Winter sowie der Prunkräume des Schlosses genießen Gäste eine exklusive Tea-Time im Café Arkadenhof – ein Genuss für alle Sinne.

Preis: Ꞓ 67,50 (inklusive Eintritt, Aperitif, Führung und Tea-Time)

Weihnachtsspecial: Preis: Ꞓ 77,50 (inklusive Eintritt, Aperitif, Führung und Special-Tea-Time), Reservierung und Online-Buchung bis 3 Tage vor dem Termin.

Reservierung für Jahreskarten-Besitzer:innen unter +43 (0)2285 20 000 oder buchungen@schlosshof.at



Angebotserweiterungen steigern die Besucher:innenZahlen

Wassererlebnispfad

Ein besonderes Highlight 2025 war die Eröffnung des Wassererlebnispfads am 1. Juni. Die über 2.000 m² große Anlage lädt von Mai bis September dazu ein, das Element Wasser und seine Bedeutung in der Barockzeit spielerisch und mit allen Sinnen zu entdecken. Der Pfad verbindet Naturerlebnis, historische Einblicke und jede Menge Spaß. Umgeben von schattenspendenden Bäumen wie Weiden, Erlen, Birken, Ulmen und Eichen bietet er an heißen Sommertagen eine erfrischende Auszeit inmitten der prachtvollen Gartenlandschaft.

Kulinarik – Genuss in stilvollem Ambiente

Seit Herbst 2024 betreibt die Schönbrunn Group die Gastronomie von Schloss Hof. Das „Restaurant Kräutergarten“ und das „Café Arkadenhof“ präsentieren sich nach umfassender Modernisierung in zeitgemäßem Design, das perfekt mit dem barocken Ambiente harmoniert. Neue Möbel in den Außenbereichen und eine stilvolle Innenarchitektur schaffen eine einladende Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt.

Das Restaurant Kräutergarten bietet auf 290 m² regionale Spezialitäten inmitten der hauseigenen Kräutergärten. Das Café Arkadenhof beeindruckt nach seiner Neugestaltung mit floralen Wandmalereien und klassischer Bestuhlung. Hier genießen Gäste feine Snacks, Kaffee- und Teespezialitäten sowie hausgemachte Kuchen und Torten. Im Rahmen der Übernahme finden seither auch verschiedene Kultur & Kulinarikangebote statt – wie die Kaiserliche Tea-Time, Frühstück & Führung oder Kulinarische Festtage. „Es ist uns eine große Freude, unsere Gäste das ganze Jahr über mit außergewöhnlicher Kulinarik zu verwöhnen. Zu besonderen Anlässen wie Mutter- und Vatertag, dem Ostermarkt und weiteren Festlichkeiten kreieren wir stets besondere Menüs, die den Besuch bei uns noch unvergesslicher machen. Es lohnt sich also, bei einem Aufenthalt auf Schloss Hof auch hier einen kulinarischen Stopp einzulegen“, so Dario Linder, gastronomischer Leiter von Schloss Hof.

Das Restaurant Kräutergarten ist mehrfach prämiert

Im Falstaff Restaurant Guide wurde das Restaurant von Falstaff User:innen bereits als eines der besten Restaurants Niederösterreichs ausgezeichnet.

Zusätzlich durfte sich die Schloss Hofer Gastronomie erstmals über einen Eintrag im Guide Gault&Millau freuen. Der renommierte Guide ist bereits erschienen und bestätigt die hohe Qualität des gastronomischen Angebots.

Tierwelt

Der Gutshof von Schloss Hof bietet seinen Besucher:innen ein einzigartiges Tiererlebnis: Etwa 200 tierische Bewohner laden zum Staunen, Entdecken und Streicheln ein. Besonders beliebt ist der liebevoll gestaltete Streichelzoo.

Zu den tierischen Highlights zählen altösterreichische Haustierrassen wie Kärntner Brillenschafe oder Steinhendl, die für das Barock typische weiße Esel sowie exotische Trampeltiere. Viele der hier gehaltenen Rassen sind selten geworden und werden auf Schloss Hof liebevoll gepflegt. Die süßen Vierbeiner fühlen sich pudelwohl und begeistern Besucher:innen regelmäßig mit Nachwuchs – ein Erlebnis, das Jung und Alt gleichermaßen verzaubert.

Vielfältiges Kulturprogramm

Das ganze Jahr über begeistert Schloss Hof mit einem abwechslungsreichen Programm: Ostermarkt, Weihnachtsmarkt, Herbstfest, Pferdefest, stimmungsvolle Halloween-Events und vieles mehr. Neben den regelmäßigen Führungen durch die Prunkräume gibt es spezielle Kinder- und Familienführungen sowie kreative Formate wie die „Zeitreise ins Barock“ oder „Märchen aus der Tasche“. Im Gutshof warten rund 200 Tiere – von altösterreichischen Haustierrassen bis zu exotischen Bewohnern wie Lamas und Trampeltieren. Das Kinderkulturprogramm mit Kasperltheater, Zaubershows und Konzerten macht Schloss Hof zu einem Ort, an dem Kultur und Unterhaltung Hand in Hand gehen.

Nähere Informationen und Reservierung sowie Anreisemöglichkeiten unter +43 2285 20 000, office@schlosshof.at und www.schlosshof.at

