ORF-kofinanzierte Literaturverfilmung erzählt am 25. Dezember in ORF 2 „Ein ganzes Leben“

Wien (OTS) -

„Ein ganzes Leben“ eines einfachen Hilfsarbeiters in den Alpen, geprägt durch harte, entbehrungsreiche Zeiten, erzählt Regisseur Hans Steinbichlers vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Verfilmung des gleichnamigem Millionen-Bestsellers am Donnerstag, dem 25. Dezember, um 20.15 Uhr in einer ORF-2-Premiere sowie bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON. In der Hauptrolle spielen Stefan Gorski und August Zirner, an ihrer Seite u. a. Julia Franz Richter, Andreas Lust und Robert Stadlober. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Ulrich Limmer nach dem Roman von Robert Seethaler.



Mehr zum Inhalt



Die österreichischen Alpen um 1900. Niemand weiß genau, wie alt der Waisenjunge Andreas Egger (Ivan Gustafik) ist, als er ins Tal auf den Hof vom Kranzstocker (Andreas Lust) kommt. Dem gottesfürchtigen, aber gewalttätigen Bauern taugt er allenfalls als billige Hilfskraft. Allein die alte Ahnl (Marianne Sägebrecht) bringt ihm etwas Fürsorge entgegen. Als sie stirbt, hält den inzwischen erwachsenen Egger (Stefan Gorski) nichts mehr zurück. Strotzend vor Kraft und Entschlossenheit schließt er sich einem Arbeitstrupp an, der eine der ersten Seilbahnen baut, die auch Elektrizität sowie Touristinnen und Touristen ins Tal bringen soll. Mit seinem Ersparten pachtet Egger vom Wirt (Robert Stadlober) eine schlichte Holzhütte hoch oben in den Bergen, wo er sich und seiner großen Liebe Marie (Julia Franz Richter) ein Zuhause schafft. Doch das gemeinsame Glück ist nur von kurzer Dauer. Der Zweite Weltkrieg bricht aus, Egger wird einberufen, gerät in sowjetische Gefangenschaft und kehrt erst viele Jahre später ins Tal zurück. Dort ist Marie noch ein letztes Mal ganz nah bei ihm und der alte Egger (August Zirner) blickt mit Staunen auf die Jahre, die hinter ihm liegen ...