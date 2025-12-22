SWITCH kehrt zum richtigen Zeitpunkt in den Gasmarkt zurück

Wien (OTS) -

Der österreichische Energiemarkt bekommt neuen Schwung: SWITCH, eine Marke der ENERGIEALLIANZ Austria, steigt nach drei Jahren Pause wieder in das Endkundengeschäft mit Erdgas ein. Seit 19. Dezember bietet SWITCH neben attraktiven Stromprodukten auch Gas zu besonders günstigen Preisen an. Das ermöglicht Kostenentlastungen für Haushalts- und Gewerbe- Kundinnen und Kunden zum richtigen Zeitpunkt und bringt zusätzliche Dynamik und mehr Wettbewerb in den österreichischen Energiemarkt.

Attraktiver Gaspreis mit Preisgarantie zum richtigen Zeitpunkt

Das neue Gasangebot richtet sich an Haushalte und Gewerbebetriebe mit einem Gas-Jahresverbrauch von bis zu 100.000 kWh in der Regelzone Ost (Wien, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Kärnten, Oberösterreich und Salzburg). Für das Produkt „Gas: Nur Sicher“ verlangt SWITCH einen Arbeitspreis von 3,99 Cent netto pro kWh. Inklusive Umsatzsteuer entspricht das 4,79 Cent je Kilowattstunde (kWh). Der Gaspreis ist für 12 Monate ab Vertragsbeginn garantiert. Das Gas-Comeback erfolgt rechtzeitig vor dem 1. Jänner 2026. Da werden die Netzentgelte in Österreich im Schnitt um 18 Prozent steigen. Mit einem Anbieterwechsel zu SWITCH können Kundinnen und Kunden diesen Kostensteigerungen gezielt entgegenwirken.

Wechsel-Kampagne begleitet Gas-Markteintritt

Begleitend zum Wiedereinstieg in den Gasmarkt startete SWITCH bereits vergangene Woche eine Wechsel-Kampagne, mit der in Hörfunk-Spots, auf Social Media Kanälen und anderen Online-Formaten gezielt preisbewusste Gaskundinnen und -kunden angesprochen werden. Im Mittelpunkt der Kampagne steht der „Gas-Hahn“ als sympathischer Held, der Gas ein Gesicht gibt, verlässliche Tipps liefert und mit günstigen Angeboten überzeugt.

Switch – einfach fair – einfach günstig

SWITCH wurde 2001 gegründet und ist seit April 2024 eine Marke der ENERGIEALLIANZ Austria GmbH. Als Diskontmarke spricht SWITCH insbesondere wechselbereite und preissensible Strom- und Gas- Kundinnen und Kunden in Österreich an. Mit dem Wiedereinstieg in den Gasmarkt unterstreicht SWITCH nun erneut seine Rolle als fairer und günstiger Energieanbieter in Österreich.

Über EnergieAllianz Austria GmbH

Die EnergieAllianz Austria (EAA) ist die gemeinsame Energievertriebsgesellschaft von Energie Burgenland, EVN und Wien Energie. Die EAA zählt zu den führenden Energievertriebsunternehmen in Österreich. Das Unternehmen beliefert rund 2,7 Millionen Kundenanlagen mit Strom, Erdgas und allen dazugehörenden Services und Dienstleistungen. Im Geschäftsjahr 2024/25 hat die EAA einen Umsatz von mehr als 4,5 Milliarden Euro erwirtschaftet und ihre Kunden in allen Verbrauchsegmenten mit mehr als 18,6 TWh Strom sowie 8,7 TWh Erdgas beliefert.



