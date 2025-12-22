  • 22.12.2025, 11:00:03
ARBÖ-Pannendienst auch über die Feiertage rund um die Uhr einsatzbereit

ARBÖ sorgt auch an Weihnachten und Silvester für Mobilität und Sicherheit

ARBÖ hilft auch zu Weihnachten
Wien (OTS) - 

Auch an den Feiertagen bleibt der ARBÖ ein verlässlicher Partner für Alle, die sicher an ihr Ziel kommen möchten. Ob vor dem Besuch bei der Familie, dem Start in den kurzen Winterurlaub oder Fahrten zu festlichen Veranstaltungen das Fahrzeug streikt – die ARBÖ-Pannenhelfer sind rund um die Uhr in ganz Österreich im Einsatz und helfen bei technischen Problemen schnell weiter.

Der ARBÖ-Pannendienst ist von 0 bis 24 Uhr über den Pannennotruf 123 oder den Notruf-Button in der ARBÖ-App erreichbar und garantiert schnellstmögliche Hilfe im Ernstfall. Darüber hinaus liefert der ARBÖ-Informationsdienst auch während der Feiertage wichtige Updates zum aktuellen Verkehrsgeschehen und informiert rund um das Thema Mobilität. Erreichbar ist der ARBÖ-Informationsdienst an den Weihnachtsfeiertagen sowie an Wochenenden von 7:30 bis 18:00 Uhr.

Für alle, die ein ARBÖ-Prüfzentrum besuchen möchten, sind die tagesaktuellen Öffnungszeiten der 90 Standorte in ganz Österreich jederzeit unter www.arboe.at abrufbar. Damit steht einem sicheren Start in die Feiertage und ins neue Jahr nichts im Wege.

Rückfragen & Kontakt

ARBÖ-Presseabteilung
Sebastian Obrecht
Telefon: +43 664 60 123 244
E-Mail: sebastian.obrecht@arboe.at

