Ausbildung für rund 100 neue Leiterinnen im Elementarpädagogik-Bereich gestartet

St. Pölten (OTS) -

Im Herbst 2025 starteten rund 100 neue Leiterinnen aus NÖ Landeskindergärten in ihre Leitungsausbildung. Im Mittelpunkt stehen dabei die rechtlich relevanten Grundlagen im Elementarbildungsbereich (insbesondere das Kindergartengesetz), Zuständigkeiten im Kindergartenbereich, die Sicherung und Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität, Kommunikation und Konfliktbegleitung im Elementarbildungsbereich, Bildungskooperationen, digitales Arbeiten im Kindergarten sowie Kinderschutz.

„Mit der ,blau-gelben Betreuungsoffensive‘ haben wir die größte familienpolitische Initiative in der Geschichte des Landes Niederösterreich gestartet. Neben dem baulichen Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen ist bestens ausgebildetes Personal der zweite wichtige Baustein für das Gelingen dieses ambitionierten Projektes“, erklärt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Ergänzt werden die Präsenzmodule durch Erklär- und Lehrvideos, die den neuen Leiterinnen auch nach der Leitungsausbildung zur Verfügung stehen und ihnen Sicherheit während ihrer Tätigkeit geben sollen.

„Die Zahlen der Kindertagesheimstatistik 2024/25 zeigen ganz deutlich, dass wir mit unserer NÖ Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsoffensive gemeinsam mit den Gemeinden auf dem richtigen Weg sind: 3.592 Kindergartengruppen und 59.019 Kinder in Niederösterreichs Kindergärten bedeuten einen neuen Höchststand. Da braucht es ein fundiertes Ausbildungs-Setting für die vielen neuen Leitungen, um ihnen rasch nach ihrer Ernennung Sicherheit und Orientierung für ihre Arbeit im Team, mit den Kindern und mit den zuständigen Stellen in den Gemeinden und im Land Niederösterreich zu geben“, ist Teschl-Hofmeister überzeugt.

Weitere Informationen: Büro LR Christiane Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus@noel.gv.at