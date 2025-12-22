Ski-Weltcup der Damen am Semmering: Zweimal Zauberberg live im ORF

Wien (OTS) -

Der Hausberg Ost-Österreichs, auch Zauberberg genannt, wird zweimal zum Schauplatz des alpinen Ski-Weltcups. Am 27. und 28. Dezember 2025 finden am Semmering ein Riesenslalom und ein (Nacht-)Slalom der Damen statt. ORF 1 überträgt live. Kommentator aller zwei Rennen ist Ernst Hausleitner, ihm zur Seite sitzt Marlies Raich. Aus dem Zielbereich meldet sich Lukas Schweighofer, Marc Digruber fährt beide Rennen mit der Kamera ab.



Samstag, 27. Dezember

9.30 bzw. 12.50 Uhr: Riesenslalom der Damen



Sonntag, 28. Dezember

13.45 bzw. 17.40 Uhr: Slalom der Damen



Fans können sich im Rahmen des multimedialen Packages von sport.ORF.at, ORF-Ski-alpin-Special und ORF ON auch heuer stets über den neuesten Stand im Ski-Weltcup informieren. Live-Streams aller ORF-TV-Übertragungen von den Rennen sowie ein Live-Ticker sorgen dafür, dass man auch im Web und via Apps immer direkt mit dabei sein kann. Nachträglich steht ein umfassendes Video-on-Demand-Angebot bereit ( inkl. Videokollektion mit Highlights und gesamten Rennen auf ORF ON). Storys bieten aktuelle und Hintergrundinfos rund um den Weltcupzirkus und die österreichischen Ski-Stars im Speziellen. Tabellen zeigen den Stand der Dinge auf einen Blick. Auch im ORF TELETEXT findet sich im Wintersportmagazin ein umfassendes, laufend aktualisiertes Informationsangebot mit Live-Ticker, Storys und Tabellenteil.