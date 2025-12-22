  • 22.12.2025, 10:31:32
  • /
  • OTS0044

SPÖ-Yildirim: „Justizministerin stellt Weichen für Entlastung der Gefängnisse“

SPÖ-Justizsprecherin begrüßt Vorschläge für Personaloffensive sowie Maßnahmen gegen Überbelag der Justizanstalten

Wien (OTS) - 

„Seit vielen Jahren ringen wir mit der herausfordernden Situation in Österreichs Justizanstalten – geändert hat sich wenig. Umso mehr freut es mich, dass Justizministerin Anna Sporrer jetzt Lösungen präsentiert und umsetzt, wie sie die SPÖ seit Jahren fordert“, begrüßt SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildirim die angekündigten Maßnahmen zur Entlastung im Strafvollzug. „Fakt ist, dass es in den Justizanstalten seit Jahren zu wenige Mitarbeiter:innen und zu viele Insassen gibt. Dadurch ist der Druck auf die Bediensteten sehr groß, es fallen viele Überstunden an und die Attraktivität des Berufsbildes hat gelitten. Dem wird jetzt mit einer Personaloffensive gegengesteuert, damit offene Planstellen endlich besetzt werden können“, so Yildirim. ****

Angekündigt hat die Justizministerin auch den Neubau einer Justizanstalt und wenn möglich ein neues forensisch-therapeutisches Zentrum im Westen Österreichs. „Die Zahl der Einwohner:innen ist gestiegen, das bedeutet auch höheren Bedarf an Plätzen in Justizanstalten. Bereits umgesetzt haben wir die Ausweitung der Fußfessel bzw. des elektronisch überwachten Hausarrestes auf zwei Jahre Reststrafe. Auch das wird eine Entlastung bringen und hoffentlich zur Resozialisierung beitragen. Wohnung und Job sind dafür ja Voraussetzung.“ Mit Jahreswechsel in Kraft tritt die Erleichterung der bedingten Strafnachsicht.

Ein weiterer wichtiger Punkt für eine Entlastung ist, dass Ausländer:innen, die in Österreich verurteilt wurden, ihre Strafen in der Heimat verbüßen. Hier ist die Justizministerin ebenfalls aktiv, die Staaten, mit denen dies möglich ist, auszuweiten.

„Mir ist außerdem ein Fokus auf Prävention und Resozialisierung wichtig: Die besten Straftaten sind die, die nicht passieren. Im Sinne des Strafrechtlers Franz von Liszt ist daher gute Sozialpolitik die beste Kriminalpolitik. Dafür setzen wir uns ein“, so Yildirim abschließend. (Schluss) ah/ff

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: klubpresse@spoe.at
Website: https://klub.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright