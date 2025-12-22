„Barbara Karlich unterwegs“ bringt „Geschichten aus dem Salzkammergut“ am 29. Dezember in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

„Barbara Karlich unterwegs“ erzählt am Montag, dem 29. Dezember 2025, um 17.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Geschichten aus dem Salzkammergut“ und begibt sich dabei auf eine Reise zwischen Schnee und See – von der Zwieselamhöhe bis zum Attersee. Gemeinsam mit ihrer Hündin Meixi ist Barbara Karlich zwischen Bergen, Almen und Seen unterwegs, porträtiert Menschen, die ihre Region mit Engagement, Weitblick und kreativen Impulsen prägen, und entdeckt die winterliche Magie dieser Region als Sehnsuchtsort voller Geschichten.

In der nächsten Ausgabe am Sonntag, dem 11. Jänner 2026, um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON begibt sich Barbara Karlich in eine der faszinierendsten Regionen Tirols: ins Zillertal. Dort ist sie zwischen der majestätischen Welt des Hintertuxer Gletschers und dem traditionsreichen Dorf Stumm unterwegs, zeigt Menschen, die mit Herzblut ihre Traditionen bewahren, und besucht Orte, die Geschichten erzählen.

Der erste Halt führt auf die Zwieselalmhöhe in der Skiregion Dachstein West. Dort trifft Barbara Erwin Quehenberger, der als Pistenraupenfahrer Nacht für Nacht dafür sorgt, dass der Skitag am nächsten Tag beginnen kann. Barbara erhält Einblick in einen Beruf, der technisches Können, Verantwortung und viel Erfahrung verlangt – und meist im Hintergrund bleibt. In der Sonnenalm begegnet sie anschließend Bernhard und Bernadette Quehenberger, die ihren Familienbetrieb mit Herz und Humor führen. Bei Kaiserschmarrn und Hüttengemütlichkeit erzählen die beiden von ihrem Alltag – und von einer Liebesgeschichte, die ihren Anfang ausgerechnet bei den Legehennen nahm – und bis heute anhält.

Am Attersee begleitet Barbara eine besondere Tradition: Gemeinsam mit Günter Oberschmid, seiner Frau Maria und Sohn Hans Peter erlebt sie die Entstehung der Unterwasserkrippe von Weyregg. Jedes Jahr wird die kunstvoll gestaltete Krippe von einem erfahrenen Tauchteam in einem Pfahlbauhaus in die Tiefe des Sees gebracht. Barbara ist dabei, wenn die Figuren – vom Jesuskind in der Muschel bis zu den sogenannten „Meerschafen“ – ihren Platz unter Wasser finden. Die Krippe, deren Figuren alle passend für die Unterwasserwelt gestaltet wurden, bleibt bis Maria Lichtmess am 2. Februar unter Wasser.

Barbara Karlich folgt diesen Kontrasten – gemeinsam mit ihrer Hündin Meixi ist sie zwischen der majestätischen Welt des Hintertuxer Gletschers und dem Dorf Stumm unterwegs.