„NÖ Schwimm Kids“: Kinder-Schwimmoffensive im SPORTLAND Niederösterreich geht 2026 in die dritte Saison

St. Pölten (OTS) -

Mit der landesweiten Initiative „NÖ Schwimm Kids“ hat SPORTLAND Niederösterreich im März 2024 eine umfassende Kinder-Schwimmoffensive ins Leben gerufen, um der steigenden Zahl an Nichtschwimmern entgegenzuwirken und die Schwimmkompetenz der jungen Generationen nachhaltig zu fördern. In den vergangenen beiden Jahren wurden rund 300 kostenlose, qualitativ hochwertige Schwimmkurse für rund 2.400 Kinder in knapp 30 niederösterreichischen Bädern durchgeführt. „Die stetig hohe Nachfrage zeigt, dass wir hier eindeutig einen Nerv getroffen haben, die meisten der Kurse waren binnen kürzester Zeit ausgebucht. Das ist für uns ein eindeutiger Auftrag, ‚NÖ Schwimm Kids‘ auch 2026 weiter fortzusetzen. Für das dritte Projektjahr sind deshalb insgesamt 160 kostenlose Schwimmkurse für 1.280 Kinder an mindestens 26 verschiedenen Standorten in ganz Niederösterreich geplant“, informiert Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Die ersten Kurse starten bereits zu Jahresbeginn. Im Jänner, Februar und März 2026 sind insgesamt 24 Kurse in Scheibbs, Herzogenburg, Neunkirchen, Krems an der Donau, Böheimkirchen, Scheiblingkirchen sowie in Wiener Neustadt und in der Südstadt fixiert. Die Registrierung für diese Kurse beginnt am Montag, 22. Dezember 2025, um 13 Uhr. Bereits vorab ist eine Anmeldung als Voraussetzung für die Registrierung möglich. Eine laufend aktualisierte Übersicht aller fixierten Kurse ist auf der Projekt-Website unter https://schwimmkids.sportlandnoe.at/ abrufbar.

Die Aktion „NÖ Schwimm Kids“ ermöglicht kostenlosen Schwimmunterricht für Kinder ohne Vorkenntnisse im Alter von fünf bis zehn Jahren mit Hauptwohnsitz in Niederösterreich. Die Schwimmkurse bestehen jeweils aus zehn Einheiten zu je 45 Minuten und umfassen Gruppen von acht Kindern pro Schwimmlehrer. Die Kurskosten sowie der Eintritt ins Schwimmbad für die Kinder werden von SPORTLAND Niederösterreich getragen. Die Sicherheit der Kinder steht dabei an oberster Stelle. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf der Wassergewöhnung und der sicheren Wasserbewältigung. Ziel ist es, dass sich die Kinder ohne Auftriebshilfe selbstständig im Wasser bewegen können und im Falle eines Sturzes ins Wasser in der Lage sind, eigenständig zurückzuschwimmen und sich zu retten. Alle weiteren Informationen zum Projekt und zu den Kursstandorten sowie zur Registrierung und Anmeldung sind auf der Projekt-Website https://schwimmkids.sportlandnoe.at/ zu finden.

Um die Kinder auch abseits der landesweiten Schwimmoffensive „NÖ Schwimm Kids“ beim Badespaß bestmöglich zu schützen und bei der Entwicklung der Schwimmfähigkeit zu unterstützen, gibt es seit Kurzem Schwimmscheiben von SPORTLAND Niederösterreich. Die Schwimmscheiben sind für Kinder zwischen 12 Monaten und 12 Jahren geeignet. Das 6-teilige Set kann bis zu 40 kg tragen. Der Preis für die Schwimmhilfe beträgt 18,95 Euro. Bestellungen können im Webshop von SPORTLAND Niederösterreich unter https://www.sportlandnoe.at/ getätigt werden.

Weitere Informationen: Sportland Niederösterreich, Patrick Pfaller, MA, Telefon +43 2742 9000 19876 oder +43 676 812 19876, E-Mail patrick.pfaller@noe.co.at