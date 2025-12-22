„Die Peter Thiel Story“ im Ö1-„Radiokolleg“ ab 29. Dezember

Wien (OTS) -

Der sechsteilige Deutschlandfunk-Podcast „Die Peter Thiel Story“ steht am Programm des „Radiokolleg“ von Montag, den 29. bis Mittwoch, den 31. Dezember sowie am Montag, den 5., Mittwoch, den 7. und Donnerstag, den 8. Jänner jeweils ab 9.05 Uhr in Ö1.

Was passiert, wenn einer der reichsten Männer der Welt beschließt, die Gesellschaft nach seinem Bild umzugestalten? Peter Thiel ist trotz seines enormen Einflusses vielen kaum bekannt. In der sechsteiligen Serie enthüllt Fritz Espenlaub, wie ein in Deutschland geborener Philosophiestudent zum mächtigen Strippenzieher im Silicon Valley aufstieg. Von der Gründung PayPals bis zur Finanzierung der politischen Karriere des heutigen Vizepräsidenten J.D. Vance – Thiel hat den kulturellen Rechtsruck Amerikas maßgeblich vorangetrieben. Die Serie dokumentiert Thiels Visionen: die Errichtung schwimmender libertärer Städte, die Entwicklung fortschrittlicher Überwachungstechnologie und seine Suche nach dem ewigen Leben. Produziert wurde der sechsteilige Deutschlandfunk-Podcast von Fritz Espenlaub (Host & Autor), Klaus Uhrig (Produzent & Regisseur), Jasmin Körber (Autorin), Christian Schiffer (Autor), Wolfgang Pérez (Sounddesign).

„Willkommen im Thielverse“ heißt es am Montag, den 29. Dezember. Peter Thiel entwickelt schon als Student in Stanford seine Haltung als „Contrarian“, als Andersdenkender gegen die Political Correctness. Er gründet ein mächtiges Netzwerk – die Basis für den kulturellen Rechtsruck.

„Der Tod und die Steuern“ lautet der Titel am Dienstag, den 30. Dezember. Geldtransfers, Machtkämpfe und ambitionierte Ziele: Peter Thiel will den Einfluss des Staates zurückdrängen, möglichst wenig Steuern zahlen und am liebsten unsterblich werden. Mit Elon Musk entwickelt er PayPal und legt den Grundstein für seinen Reichtum.

Um „Dunkle Propheten“ geht es am Mittwoch, den 31. Dezember. Aus dem Tech-Visionär wird ein Verfechter autoritärer Ideen: Von Ayn Rands extremem Individualismus bis zu Carl Schmitts politischen Theorien – Libertäre, rechte Denker beeinflussen seine antidemokratische Haltung.

„Der Rächer“ ist die vierte Folge am Montag, den 5. Jänner betitelt. Über Verschwörungen, persönliche Vergeltung und politische Ambitionen: Die bizarre Verbindung zwischen einer Wrestling-Legende, einem Tech-Milliardär und dem US-Präsidentschaftswahlkampf 2016.

„Im Zentrum der Macht“ ist Thema am Mittwoch, den 7. Jänner. Nach der US-Wahl 2016 versucht Thiel, Washington für immer zu verändern. Sein Anlauf gegen den Behördenapparat scheitert, aber im Verteidigungsministerium gewinnt er an Einfluss. Seine Datenanalysefirma Palantir revolutioniert die Militärtechnik.

„Antichrist“ lautet der Titel am Donnerstag, den 8. Jänner. 2025 – DOGE zerlegt Bundesbehörden, der Kampf gegen Diversity und Wokeness ist Staatsdoktrin. Peter Thiel scheint am Ziel. Aber der ewige „Contrarian“ hat schon wieder eine ganz andere Vision. Er bereitet sich auf die Apokalypse vor.