Lotto: Weihnachts-Jackpot am Heiligen Abend mit 1,5 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Am vierten Adventsonntag gab es keinen Sechser bei „6 aus 45“, und damit geht es am Mittwoch, also am Heiligen Abend, sozusagen um einen Weihnachts-Jackpot. Rund 1,5 Millionen Euro werden dabei im Topf für die „sechs Richtigen“ liegen.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es am Sonntag vier Gewinner:innen. Zwei von ihnen kommen aus Wien und waren, ebenso wie ein:e Steirer:in, mit einem Normalschein erfolgreich. Der vierte Gewinn wurde in Kärnten per Quicktipp erzielt. Für jede:n der vier gibt es rund 25.500 Euro.

LottoPlus

Über einen Solo-Sechser bei LottoPlus und damit über einen Gewinn von rund 223.000 Euro darf sich ein:e Spielteilnehmer:in aus Oberösterreich freuen. Der Gewinn gelang per Quicktipp im dritten von vier Tipps. Beim LottoPlus Sechser am Sonntag geht es um 150.000 Euro.

Joker

Ebenfalls einen Sologewinn gab es beim Joker. Das angekreuzte „Ja“ zur richtigen Joker Zahl brachte einer Wienerin bzw. einem Wiener rund 395.500 Euro.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.

Bonus-Ziehung am Stefanitag

Am Freitag, den 26. Dezember, also am Stefanitag, gibt es die nächste Bonus-Ziehung, die wiederum in der Zentrale der Österreichischen Lotterien stattfindet, und bei der unter allen mitspielenden Lotto Tipps zusätzlich wieder ein Bonus in Höhe von 30.000 Euro ausgespielt wird.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 21. Dezember 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen