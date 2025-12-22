Rettung und Erste Hilfe auch zu Weihnachten und Silvester – Rotes Kreuz bedankt sich bei 17.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern!

Wien (OTS) -

Wir sind da, aus Liebe zum Menschen – und zwar an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr. Selbst zu Weihnachten und Silvester, wenn viele von uns mit ihren Liebsten feiern, sind österreichweit tausende Rotkreuz-Mitarbeiter:innen im Dienst der Menschlichkeit unterwegs: im Rettungsdienst, den Besuchsdiensten, im Blutspendewesen, der mobilen Pflege und zahlreichen anderen Bereichen.

Tausende Freiwillige sichern Rettungsdienst

Allein im Rettungsdienst sind von 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember und 1. Jänner österreichweit 17.800 Kolleg:innen im Einsatz, die meisten von ihnen ehrenamtlich. Der Wunsch, anderen zu helfen, motiviert viele, ihre Feiertage an der Dienststelle und im Rettungsauto zu verbringen. So auch Mara (19), Emanuel (20) und Fabian (22), die am 24. Dezember gemeinsam den Dienst in Pregarten, Oberösterreich, übernehmen. Die drei haben sich beim Roten Kreuz kennengelernt und sind mittlerweile nicht nur ein eingespieltes Rettungs-Team, sondern auch beste Freunde. Zu ihrem Dienst am Heiligen Abend sagen sie: „Wir möchten für die Menschen da sein und freuen uns schon auf den gemeinsamen Dienst. Es ist so ein gutes Gefühl, den Leuten helfen zu können und für ihre Probleme Lösungen zu finden – und man bekommt so viel Dankbarkeit zurück.“

Bundesrettungskommandant Gerry Foitik: „Besonders stolz sind wir auf die große Zahl an Freiwilligen, die ihre Zeit an den Feiertagen für Menschen in Not hergeben. Österreichweit engagieren sich 80.000 Menschen freiwillig beim Roten Kreuz, 43.000 von ihnen im Rettungsdienst. Ob Krankentransport, akuter Notfall bei der Bescherung oder ein Unfall während der Silvester-Feierlichkeiten: Auf unsere Kolleginnen und Kollegen ist Verlass. Danke für euer Engagement!“

Unterstützung auch bei Pflege und Betreuung

Nicht nur die Kolleg:innen im Rettungsdienst, sondern auch die Rotkreuz-Mitarbeiter:innen der Gesundheits- und Sozialen Dienste sind während der Feiertage für ihre Mitmenschen im Einsatz. „Rufhilfe, Hauskrankenpflege, Besuchs- und Begleitdienst, Essenszustellung oder mobile Hospizdienste sind nur einige Beispiele für Leistungen, die an allen Tagen des Jahres erbracht werden“, erklärt Bereichsleiter Patrick Hasler. „Unser Motto ‚Wir sind da‘ gilt nicht nur bei Unfällen, sondern auch für Menschen, die Unterstützung im Alltag, bei der Pflege oder für ihre pflegebedürftigen Angehörigen benötigen.“

Seelische Unterstützung via Telefon bieten auch die Mitarbeiter:innen der Ö3-Kummernummer unter 116 123. Jugendliche können sich an die time4friends-Peers vom Jugendrotkreuz wenden, die via WhatsApp-Beratung unter +43 664 1070 144 erreichbar sind.

Präsident Schöpfer: „Besinnen wir uns auf die Menschlichkeit!“

Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes: „Die Feiertage und der Beginn des neuen Jahres sind eine Gelegenheit, innezuhalten und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Angesichts der zunehmenden Not im Inland und den weltweit 130 bewaffneten Konflikten sollten wir uns heuer auf die Menschlichkeit besinnen, den ureigensten Grundsatz des Roten Kreuzes. Ob in unseren Bundesländern oder im internationalen Einsatz – unsere Hilfe aus Liebe zum Menschen kennt keinen Feiertag! Das ist nicht selbstverständlich. Danke an jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter!“

