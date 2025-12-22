  • 22.12.2025, 09:48:03
Valentinstag 2026: Bei bellaflora stilvolle Geschenksets zum Valentinstag finden

Das Dolce Vita Set von bellaflora bietet hochwertige italienische Spezialitäten für die genussvolle Zeit zu zweit.
Linz/Leonding (OTS) - 

Zum Valentinstag 2026 ergänzt bellaflora den klassischen Blumenstrauß mit fix und fertig zusammengestellten Geschenksets, die Genuss, Romantik und kleine Auszeiten verbinden. Immer öfter sind es bewusst ausgewählte Aufmerksamkeiten, die den Valentinstag so besonders machen. Damit man sich keine Gedanken über passende Geschenke machen muss, bietet bellalfora neben liebevoll gebundenen Blumensträußen, die von 12. bis 14. Februar in allen Filialen erhältlich sind, zwei besondere Geschenkideen:

  • Dolce Vita Set mit hochwertigen italienischen Spezialitäten: traditionelle Pasta, feine Mandel-Cantuccini und edler Balsamico. (Set-Preis: Ꞓ 34,99)
  • Romantik Set für eine kleine Auszeit: Badekugel, Duftkerze, Rosé Spumante und Schokoherzen. (Set-Preis: Ꞓ 19,99)

Beide Sets sind modern inszeniert, stilvoll verpackt und sofort bereit zum Verschenken. Weitere Informationen und Bilder finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt

Impuls Kommunikation GmbH
Madeleine Brosch, BA
Telefon: +43 676 6113042
E-Mail: madeleine@impulskommunikation.at

