Innovatives Wohnen als neuer Genossenschaftstrend

Wien (OTS) -

Neben den traditionellen gemeinnützigen Bauvereinigungen entsteht in Österreich gerade eine neue Form des genossenschaftlichen Wohnens: Vor zwei Jahren wurde in Wien mit der „HausWirtschaft“ erstmals ein Modell des kooperativen Lebens und Arbeitens unter einem Dach umgesetzt. Das Leuchtturmprojekt hat heuer im Herbst den New European Bauhaus Prize der EU erhalten. Nun steht mit der Initiative „WIR Lehenweg“ in Bregenz das nächste innovative genossenschaftliche Bauprojekt in den Startlöchern. Begleitet wird es vom Österreichischen Genossenschaftsverband (ÖGV).

Dazu wurde in Vorarlberg die Genossenschaft „GBW – Gemeinsam bauen und wohnen“ gegründet. Sie möchte in zentraler Lage in Bregenz auf rund 2.100 Quadratmetern ein Projekt realisieren, das gemeinschaftliches, generationenübergreifendes sowie selbstbestimmtes und selbstverwaltetes Wohnen ermöglicht. Vorgesehen sind neben Wohneinheiten vor allem auch großzügige Gemeinschaftsbereiche – darunter Werkstatt, Wäscherei, Bewegungs- und Begegnungsräume, Gästezimmer und Gemeinschaftsgarten.

Fertigstellung 2028 geplant

Mit dem Vorentwurf des Planungsbüros Raumlink in Kooperation mit der Architekturwerkstatt Grabher/Dworzak aus Lustenau hat das Projekt heuer einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die Planungsphase soll Ende 2026 abgeschlossen sein, der Baustart ist für 2027 vorgesehen, die Fertigstellung für 2028. Bereits jetzt ist rund die Hälfte der 42 Wohneinheiten vergeben – ein deutliches Zeichen für das große Interesse an gemeinschaftsorientierten Wohnformen.

Martin Türtscher und Franz Rüf, Gründungsmitglieder der Genossenschaft: „Gemeinschaftliches Wohnen gelingt nur, wenn die bauliche Hardware der sozialen Software folgt. Das Büro, das sich im Architekturwettbewerb behaupten konnte, hat diesen Ansatz aufgegriffen und ein Konzept entwickelt, das gemeinsames Leben ebenso ermöglicht wie ausreichend Raum für Rückzug.“ Barbara Pogacar, Leiterin des ÖGV-Gründerservice, die das Projekt von Anfang an begleitet hat, ergänzt: „Wir freuen uns über eine weitere erfolgreiche Gründung. Für kooperative Projekte wie dieses ist die Genossenschaft die perfekte Rechtsform.“

Mehr zum Projekt

www.gbw-vorarlberg.at

Über den ÖGV

Der ÖGV ist der Service- und Revisionsverband der Volksbanken sowie der gewerblichen Genossenschaften in Österreich - darunter bekannte Marken wie Expert, Red Zac, ABAU oder die APA.