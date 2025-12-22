Mit dem Familienland*Pass Familienurlaub gewinnen!

St. Pölten (OTS) -

Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen sich bereits über die Geschenke, die der digitale Familienland-Adventkalender seit Anfang Dezember bereithält. Auch Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zeigt sich erfreut: „Die rege Teilnahme am Gewinnspiel ist ein schönes Zeichen dafür, dass der Familienland*Pass sowie die neue App gerne angenommen und genutzt werden. Noch bis 24. Dezember können großartige Preise gewonnen werden. Als Hauptpreis winkt ein gemeinsamer Familienurlaub – das macht das Warten aufs Christkind gleich noch spannender.“

Am Heiligen Abend wartet der Hauptpreis auf die glücklichen Gewinnerinnen oder Gewinner: zwei Nächte im Doppelzimmer für zwei Personen inklusive zwei Kinder bis zwei Jahre im Auszeit**** Hotel St. Lambrecht. Ein weiteres Highlight unter den Gewinnen sind zwei Tageskarten für Ski- und Rodelspaß der Semmering Hirschenkogel Bergbahnen GmbH. Mitmachen kann sich gleich doppelt auszahlen, denn auch spannende Gesellschaftsspiele für die ganze Familie gibt es bis 24. Dezember noch zu gewinnen – zur Verfügung gestellt vom Landesgremium für Papier- und Spielwarenhandel der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Der digitale Adventkalender ist exklusiv in der Familienland-App für alle Inhaberinnen und Inhaber des Familienland*Passes verfügbar. Die Familienland-App kann in den gängigen App-Stores kostenlos heruntergeladen werden.

Nähere Informationen: Familienland Niederösterreich, Karin Feldhofer, Telefon 02742 9005 13484, E-Mail karin.feldhofer@noel.gv.at oder Sophie Moser, Telefon 02742 9005 13474, E-Mail sophie.moser@noel.gv.at, www.familienland.at