  • 22.12.2025, 09:43:32
  • /
  • OTS0027

Mit dem Familienland*Pass Familienurlaub gewinnen!

Am 24. Dezember winkt der Hauptpreis im digitalen Familienland-Adventkalender

St. Pölten (OTS) - 

Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen sich bereits über die Geschenke, die der digitale Familienland-Adventkalender seit Anfang Dezember bereithält. Auch Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zeigt sich erfreut: „Die rege Teilnahme am Gewinnspiel ist ein schönes Zeichen dafür, dass der Familienland*Pass sowie die neue App gerne angenommen und genutzt werden. Noch bis 24. Dezember können großartige Preise gewonnen werden. Als Hauptpreis winkt ein gemeinsamer Familienurlaub – das macht das Warten aufs Christkind gleich noch spannender.“

Am Heiligen Abend wartet der Hauptpreis auf die glücklichen Gewinnerinnen oder Gewinner: zwei Nächte im Doppelzimmer für zwei Personen inklusive zwei Kinder bis zwei Jahre im Auszeit**** Hotel St. Lambrecht. Ein weiteres Highlight unter den Gewinnen sind zwei Tageskarten für Ski- und Rodelspaß der Semmering Hirschenkogel Bergbahnen GmbH. Mitmachen kann sich gleich doppelt auszahlen, denn auch spannende Gesellschaftsspiele für die ganze Familie gibt es bis 24. Dezember noch zu gewinnen – zur Verfügung gestellt vom Landesgremium für Papier- und Spielwarenhandel der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Der digitale Adventkalender ist exklusiv in der Familienland-App für alle Inhaberinnen und Inhaber des Familienland*Passes verfügbar. Die Familienland-App kann in den gängigen App-Stores kostenlos heruntergeladen werden.

Nähere Informationen: Familienland Niederösterreich, Karin Feldhofer, Telefon 02742 9005 13484, E-Mail karin.feldhofer@noel.gv.at oder Sophie Moser, Telefon 02742 9005 13474, E-Mail sophie.moser@noel.gv.at, www.familienland.at

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: presse@noel.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright