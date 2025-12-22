Kulturtipps für Familien in den Weihnachtsferien

St. Pölten (OTS) -

Auch in den Weihnachtsferien bleiben Niederösterreichs Museen, Theater, Kinosäle und Veranstaltungszentren offen und bieten ein abwechslungsreiches Programm: Hier werden die Kreativität gefördert, die Fantasie angeregt, Wissen vermittelt und Unterhaltung geboten. So wird die Lust und Neugier auf Kunst und Kultur in Niederösterreich geweckt und das neue Jahr beginnt direkt mit unvergesslichen Kulturerlebnissen.

„Unsere niederösterreichischen Kultureinrichtungen sorgen mit ihren umfangreichen Angeboten speziell in der Weihnachtszeit dafür, dass Kindern ein Zugang zu Kunst und Kultur ermöglicht wird, wo sie mit ihren Persönlichkeiten, Interessen und Bedürfnissen gesehen und gefördert werden. Damit legen wir den Grundstein für die beste Zukunft unserer Kinder“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

In den Weihnachtsferien versprechen die Programmpunkte der niederösterreichischen Kultureinrichtungen viel Spaß, Unterhaltung und Wissen: Im Arnulf Rainer Museum in Baden wird das neue Jahr mit dem Mal-Labor Kids am 3. Jänner eingeläutet, wo der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Der Ausstellung „Schattenfänger“ im KinderKunstLabor in St. Pölten können sich Groß und Klein bei spannenden interaktiven Rundgängen von 27. bis 30. Dezember und 2.,3. und 6. Jänner nähern. Die Kremser Ausstellungshäuser Kunsthalle Krems, Landesgalerie Niederösterreich und Karikaturmuseum Krems laden Familien zu speziellen Führungen am 27. und 28. Dezember sowie am 4. Jänner ein. Eine interaktive Bilderreise durch das Welterbe Wachau können Kinder mit der Kunstpiratin Pia am 27. Dezember erleben.

Die offene Kreativwerkstatt im Museum Gugging freut sich am 4. Jänner auf große und kleine Künstlerinnen und Künstler. Im Museum Niederösterreich in St. Pölten kann am 24.Dezember noch fleißig gebastelt werden. Am 27. Dezember werden hier Museumstouren durch die aktuellen Ausstellungen „Kinder des Krieges“ im Haus der Geschichte und „Tiere der Nacht“ im Haus für Natur angeboten. Die tierisch-spannenden Dienstage, wo die Museumstiere im Haus für Natur aus der Nähe kennengelernt werden können, finden auch in den Ferien am 30. Dezember und 6. Jänner statt.

Geschichten zum Mitfiebern stehen für Kinder und Familien – auf Bühnen und Kinosälen – am Programm dieser Kulturinstitutionen: Im Haus der Wildnis in Lunz am See bekommen Kinder am 24. Dezember einen Einblick über die Tänze der Paradiesvögel in einer spannenden Dokumentation. Den Zauber von Weihnachten können Kinder am 24. Dezember im Kino im Kesselhaus durch den Besuch von den drei gezeigten Weihnachtsproduktionen erleben, Protagonistinnen und Protagonisten sind unter anderem Pettersson und Findus sowie Pippi Langstrumpf. Am 30. Dezember macht Kinderliedermacher Bernhard Fibich mit seinem Mitmachkonzert „Anna hat Geburtstag“ einen Stopp in der Kulturszene Kottingbrunn. Warten aufs Christkind wird besonders vergnüglich im MÖP Mödling mit dem Kasperl-Stück "Poldi Platschfuß", das am 24. Dezember in fünf Vorstellungen gezeigt wird. Noch bis 31. Dezember begeistert die Papierfabrik Varieté in Klein-Neusiedl mit ihrer neunten Eigenproduktion „ausgeFLIPte Weihnachten“.

Perfekt für lange Autofahrten oder für ruhige Auszeiten daheim eignet sich der Kultur4kids-Podcast mit Robert Steiner und Sophie Berger: Spannende Geschichten, wissenswerte Fakten und unterhaltsame Aufgaben werden hier den Kindern geboten – und gleichzeitig entdecken die jungen Hörerinnen und Hörer die Kulturangebote in Niederösterreich. Die aktuelle Staffel „Statutarstadt Wiener Neustadt“ präsentiert die Geschichte und Kultur in Wiener Neustadt und blickt hinter die Kulissen von zwei Theatern. In einer Spezialfolge berichtet Sophie von ihren aufregenden Erlebnissen und Gesprächen beim ersten Kinder-Landesfeiertag. Alle Folgen des Kultur4kids-Podcasts können auf der Website www.kultur4kids.at und allen gängigen Streaming-Plattformen nachgehört werden; einen Überblick über weitere Kulturtipps für die ganze Familie gibt es ebenfalls auf der Kultur4kids-Website.