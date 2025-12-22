2.000 Bewerbungen für 30 Jobs: Überwältigendes Interesse an Stand-Ins für Eurovision Song Contest

Wien (OTS) -

Das Interesse war überwältigend: 2.000 Tänzer:innen und Sänger:innen aus aller Welt bewarben sich als Stand-In-Performer für den 70. Eurovision Song Contest in Wien. Bei den Auditions in den Motion Studios stellten 650 Künstler:innen aus aller Welt – von den USA über Südamerika bis Asien – ihr Können unter Beweis. Sie alle kämpften um einen der begehrten 30 Jobs bei der größten TV-Musikshow der Welt.



Unverzichtbar für die Produktion



Stand-Ins sind professionelle Sänger:innen und Tänzer:innen, die stellvertretend für die eigentlichen Künstler:innen und Sänger:innen eingesetzt werden, die bei den Shows auftreten werden. Sie übernehmen bei den Vorbereitungen Positionen auf der Bühne, testen Kamera-Perspektiven, Lichtstimmungen und Sound-Einstellungen. Stand-Ins setzen dabei die Original-Choreografien der Delegationen um. Dies ermöglicht es dem Produktionsteam, Abläufe zu prüfen und technische Feinheiten anzupassen, bevor die Delegationen aus den teilnehmenden Ländern für die finalen Probewochen eintreffen.

Bei den Auditions für den Song Contest in Wien mussten die Tänzer:innen innerhalb von 30 Minuten eine Choreografie erlernen, die sie vor einer Jury aus Expertinnen und Experten präsentierten. Gefragt waren vor allem Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit. Die Sänger:innen überzeugten mit unterschiedlichen Gesangsnummern und bewiesen ihre stimmliche Bandbreite.



Sprungbrett für Talente



Der Job bietet den Performerinnen und Performern nicht nur einen tiefen Einblick hinter die Kulissen der weltweit größten TV-Musikshow, sondern ist oft auch ein Karrieresprungbrett: In der Vergangenheit wurden Stand-Ins immer wieder direkt von den internationalen Delegationen als Background-Sänger:innen oder Tänzer:innen für die Live-Shows engagiert. Die finalen Entscheidungen werden Ende Jänner 2026 bekannt gegeben.



Bereits am 12. Jänner steht das nächste ESC-Highlight an: Die Semifinal-Auslosung



Die offizielle Übergabe zwischen den Bürgermeistern der austragenden Städte des Eurovision Song Contest aus dem Vorjahr und dem aktuellen Jahr sowie die Auslosung der Startreihenfolge der teilnehmenden Länder in den Halbfinals des Wettbewerbs markieren traditionell den Beginn der ESC-Saison. Für die Teilnehmerländer wird es dabei spannend, immerhin geht es um die Frage, welches Land in welchem Semifinale auftritt. Geklärt wird das beim sogenannten Allocation Draw, der am 12. Jänner im Stadtsenatssitzungssaal im Wiener Rathaus stattfindet. ORF 1 überträgt die Veranstaltung live von 18.25 bis 19.25 Uhr. Im Vorfeld wird die Dokumentation „Mein Traum wird wahr – JJ beim ESC 2025“, präsentiert von Alexandra Maritza Wachter und Cesár Sampson, zu sehen sein. Beide Sendungen sind auch auf ORF ON nachzuverfolgen und werden on demand zur Verfügung stehen.

