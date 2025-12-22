Marktamt: Glücksbringer für Silvester ab Samstag erhältlich

Wien (OTS) -

Alle Jahre wieder: Von 27. bis 31. Dezember haben heuer wieder die beliebten Neujahrsmarktstände geöffnet. An 148 verschiedenen Orten in Wien können nach altem Silvesterbrauch Glücksschweinderl, andere Glücksbringer, Silvesterartikel und Scherzartikel erworben werden.

In Wien sind „Glücksschweinderlverkaufsstände“ in der Wiener Marktordnung geregelt. Neben der jährlichen Platzvergabe kontrolliert das Marktamt wie gewohnt die Wiener Marktordnung, die Gewerbeordnung, die Preisauszeichnung sowie die Einhaltung der genehmigten Standgröße.

Fortgesetzte Tradition

„Den Brauch vom Silvester- oder Neujahrsglücksbringer gab es schon im alten Rom. Damals wurden Lampen, Münzen aber auch Süßigkeiten verschenkt. Heutzutage sind vor allem Glücksschweine, Rauchfangkehrer, Hufeisen und Fliegenpilze beliebt. Mit den Neujahrsmarktplätzen wird dieser alte Brauch durch das Marktamt unterstützt, ich kann garantieren: Glücksbringer für das Jahr 2026 gibt es bei jedenfalls genug“, betont Marktamtsdirektor Andreas Kutheil.

Auch auf Punsch, Glühwein und Co. muss man in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester nicht verzichten, haben doch die Silvestermärkte in Wien ihre Pforten geöffnet:

Silvesterdorf

Wien 3, Schloss Belvedere

27.12. und 28.12., 10-19 Uhr

29.12. und 30.12., 11-19 Uhr

31.12., 11-18 Uhr

Insgesamt 42 Stände davon 9 Gastro

Neujahrsmarkt

Wien 10, Fußgängerzone Favoriten

27.12. bis 30.12., 9-20 Uhr

31.12., 9-24 Uhr

Insgesamt 19 Stände davon 2 Gastro

Weihnachtszauber Meidling

Wien 12, Meidlinger Platzl

Öffnungszeiten: 14.11.2025 - 01.01.2026, täglich 10-22 Uhr, 24.12.: 10-17 Uhr, Silvesternacht 31.12.: 10 bis 2 Uhr früh.

Insgesamt 10 Marktstände, davon 1 Gastro

Neujahrsmarkt Schloss Schönbrunn

Wien 13, Ehrenhof vor dem Schloss Schönbrunn

25.12. bis 06.01., 10-19 Uhr

Insgesamt 99 Stände davon 32 Gastro

Neujahrsmarkt

Wien 21, Franz Jonas Platz

27.12. bis 31.12., 8-22 Uhr

Insgesamt 11 Stände davon 2 Gastro

Informationen zu den vergebenen Neujahrsmarktplätzen gibt es auf unserer Facebookseite Wiener Märkte und ihr Marktamt

Weitere Informationen gibt es beim Marktamts-Telefon unter der Wiener Telefonnummer 4000 - 8090. Das Marktamts-Telefon ist Montag bis Freitag zwischen 7:30 und 21 Uhr, Samstag zwischen 8 und 18 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt.